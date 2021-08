Reynoso admite que lo desvela que Cruz Azul esté bien y pierda puntos en casa

El entrenador de Cruz Azul Juan Reynoso saluda hoy, en un partido del Torneo Apertura de la Liga MX entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

México, 18 ago (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, dijo este miércoles que lo desvela que su equipo llegue a su mejor versión y pierda puntos en casa como sucedió en la igualada 1-1 con Monterrey.

"Debemos recuperar el nivel individual, encontrar el mejor nivel del equipo. Eso es lo que me quita el sueño; tenemos que hacernos más fuertes y no dejar ir puntos en casa", aseveró el técnico al final del juego de la fecha cinco del Apertura 2021.

El tanto de La Máquina lo marcó en la segunda mitad el uruguayo Jonathan Rodríguez de penalti. El Monterrey consiguió el 1-1 en tiempo compensación por conducto de José Alvarado. Por Cruz Azul fue expulsado el uruguayo Ignacio Rivero a cuatro minutos del final.

Reynoso subrayó que su conjunto tuvo más oportunidades de gol en la segunda mitad, pero la expulsión sobre el final del partido les costó la victoria en el duelo en el Estadio Azteca.

"Fue un primer tiempo parejo, tuvimos algunas opciones claras, aunque ellos también fueron peligrosos. En el segundo tiempo fuimos superiores al menos hasta el momento de la expulsión porque luego nos cayó el empate", explicó.

El estratega mencionó que por respeto a sus jugadores no puntualizaría los detalles en los que fallaron, aunque aceptó que deben mejorar varios aspectos de juego.

"No me gusta o señalar las fallas de mi equipo, prefiero tratarlo en privado, aunque hay detalles finos que debemos mejorar. Debemos ser autocríticos para rectificar. Lo importante es que estamos abiertos a seguir creciendo como equipo".

Reynoso subrayó que es cuestión de tiempo para que conforme tenga a disposición a todos sus jugadores se note una mejoría sustancial en Cruz Azul.

"Creo que cuando tengamos el cuadro completo vamos a vernos como el equipo que queremos, tal como lo hicimos el torneo pasado en que salimos campeones".

El empate colocó a La Máquina en la quinta posición del certamen con ocho puntos. Los dirigidos por Reynoso suman dos triunfos, dos empates y una derrota.

En la fecha seis del Apertura 2021, Cruz Azul visitará al San Luis el próximo sábado.