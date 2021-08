Prueba de confirmación

El entrenador neerlandés del Barcelona, Roland Koeman, durante el partido de LaLiga ante la Real Sociedad el pasado domingo en el Camp Nou. EFE/Alejandro García

Madrid, 19 ago (EFE).- Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia tendrán una prueba para confirmar su buen inicio liguero en una jornada de LaLiga Santander que tendrá en San Mamés su gran duelo.

El Barça de Ronald Koeman, que tan buenas sensaciones dejó durante gran parte del choque ante la Real Sociedad, tratará de refrendarlo ante el Athletic en La Catedral, donde solamente ha ganado en la más reciente de sus últimas visitas.

Se enfrentarán por quinta vez este 2021 ambos conjuntos. El Athletic pretende tomarse cierta revancha después de perder, entre otros encuentros, las finales de la Supercopa y de la Copa del Rey. Y para ello recuperará a Raúl García, cumplida la suspensión que arrastraba desde la pasada campaña, y a Yeray Alvarez, aunque tiene las dudas de Óscar de Marcos y Dani Vivian.

El Real Madrid, primer líder del curso tras golear en Mendizorroza al Alavés (1-4), quiere demostrar que no fue un espejismo. Visitará este domingo en el Ciutat de Valencia al Levante del 'comandante' José Luis Morales, que ya le ha dado más de un disgusto. De hecho la pasada campaña se repartieron los triunfos a domicilio.

Será otra buena piedra de toque para comprobar la 'nueva versión' del belga Eden Hazard y del galés Gareth Bale, que apuntaron buenas perspectivas en Vitoria, aunque la referencia goleadora del cuadro del italiano Carlo Ancelotti sigue siendo el francés Karim Benzema, al que debe atar corto la defensa del equipo levantinista, que no podrá contar por lesión con dos de sus atacantes, Roberto Soldado y Dani Gómez, dos exmadridistas.

El Atlético de Madrid, defensor del título, jugará su primer encuentro del curso en el Wanda Metropolitano al amparo de su difícil pero jugosa victoria en Vigo ante el Celta. Recibirá al Elche, con el que no ha perdido nunca en casa pero que la pasada campaña no se lo puso fácil.

El argentino Diego Pablo Simeone no podrá contar con Mario Hermoso, sancionado tras su expulsión en Balaídos, lo que le obligará a buscar un recambio para la zona izquierda de la zaga, aunque la incógnita es saber si dará ya la alternativa como titular a Rodrigo de Paul y si el uruguayo Luis Suárez, suplente en el estreno, también forma parte del once junto a Ángel Correa, bigoledor en Vigo.

Aún resuenan los ecos del debut soñado del argentino Erik Lamela con la camiseta del Sevilla. Los dos tantos del ex del Tottenham dieron lustre a la victoria sobre el Rayo Vallecano en un partido marcado por el penalti y la rápida expulsión del meta francés Luca Zidane.

El cuadro de Julen Lopetegui visitará al Getafe, al que ha ganado en tres de sus últimas cuatro comparecencias en el Coliseum Alfonso Pérez. Le aguarda un equipo también 'reformado' como el de José Miguel González 'Míchel', que dio buena imagen y mereció más en Mestalla pero se marchó de vacío.

El Valencia de José Bordalás, que empezó con una ajustada victoria de penalti ante el Getafe, visitará al Granada de Rober Moreno en un choque entre dos proyectos nuevos que han comenzado esperanzando a sus aficionados.

El argentino Juan Foyth podrá jugar con el Villarreal en el campo del Espanyol una vez que se le retirase la primera cartulina amarilla que vió ante el Granada. Importante para Unai Emery dada su versatilidad e importancia en el 'submarino amarillo', que amenaza el reencuentro del conjunto barcelonés con su gente en Primera en el RCDE Stadium tras recuperar la categoría.

La jornada comenzará este viernes con un interesante duelo andaluz entre el Betis y el Cádiz. Ambos empataron en su primer encuentro a uno, pero al equipo amarillo le dejó mejor sabor de boca por el gol in extremis del uruguayo Alfonso 'Pacha' Espino ante el Levante.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini debe hacer bueno su punto de Mallorca para encauzar el inicio liguero, en el que de nuevo tiene aspiraciones a estar en la pugna por los puestos europeos.

El mismo objetivo tiene la Real Sociedad, que tras su paso por el Camp Nou recibirá a un Rayo Vallecano que espera tener más opciones que en su vuelta a Primera en Sevilla, donde la roja de Luca Zidane dinamitó todos los planes de Andoni Iraola.

El Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet medirá, sin el sancionado Hugo Mallo, la fiabilidad en El Sadar de Osasuna y el Alavés volverá a jugar en Mendizorroza por su primera victoria, esta vez ante el otro recién ascendido, el Mallorca, que no gana en Vitoria desde hace más de quince años.

- Programa de la 2ª jornada

. Viernes 20:

21:00 Betis-Cádiz

. Sábado 21:

17:00 Alavés-Mallorca

19:30 Granada-Valencia

19:30 Espanyol-Villarreal

22:00 Athletic-Barcelona

. Domingo 22:

17:00 Real Sociedad-Rayo Vallecano

19:30 Atlético de Madrid-Elche

22:00 Levante-Real Madrid

. Lunes 23:

20:00 Getafe-Sevilla

22:00 Osasuna-Celta