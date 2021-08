Presidente dominicano promete reformar Carta Magna para fortalecer Justicia

En la imagen, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. EFE/Orlando BarrÌa/Archivo

Santo Domingo, 18 ago (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este miércoles que impulsará una reforma a la Constitución para establecer en ella la independencia del Ministerio Público y de otros organismos como la Junta Central Electoral (JCE).

Abinader, quien dirigió una alocución al país a propósito de su primer año en el poder, aseguró que "a partir de mañana enviaré una comunicación a los líderes de los principales partidos y organizaciones sociales y empresariales para que me acompañen en esta tarea".

El gobernante dijo que su propósito es "blindar" a través de la Constitución los avances democráticos que, aseguró, ha alcanzado su Gobierno en la lucha contra la corrupción y la separación de los poderes del Estado.

"En este mandato aspiramos a completar todas las transformaciones democráticas para convertirnos en un país capaz de garantizar los derechos de todos sus ciudadanos", expresó el mandatario desde las escalinatas del Palacio Nacional y frente a sus ministros y otros funcionarios.

La mayor parte de su discurso la dedicó a resaltar acciones de su gestión, como el "acelerado ritmo" del producto interior bruto (PIB) que, aseguró, ha crecido un 13,4 % y la duplicación de las reservas internacionales hasta alcanzar los 12.611 millones de dólares, "las más altas de la historia".

Refirió, asimismo, que se proyecta como líder en la inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe con una inyección de 3.000 millones de dólares en este año.

Resaltó que el sector turismo, la principal fuente de ingresos del país antes de la pandemia, se ha ido recuperando "significativamente" y proyecta para la próxima temporada alcanzar un "récord histórico" de visitantes.

REFERENTE DEL COVID-19

El empresario y economista afirmó que su país es hoy uno de los menor letalidad por covid-19 y que tiene el "privilegio" de contarse entre los diez con mayor proporción de su población adulta vacunada en todo el mundo.

"Hoy somos un referente a nivel mundial, y esto no se debe a la suerte o al azar, sino al trabajo planificado, los recursos dispuestos y a la ejecución de un plan bien diseñado", recalcó.

El país ha visto descender significativamente los niveles de nuevos contagios a causa de la enfermedad, así como el número de pacientes ingresados en centros de salud.

INVERSIONES Y REFORMAS

Abinader expuso que su Gobierno ha desarrollado un "importante programa" de infraestructuras con una inversión superior a los 70.000 millones de pesos (unos 1.300 millones de dólares), dirigidas a cambiar el "perfil físico" del país en los próximos años.

En ese orden, enumeró la ampliación del metro de Santo Domingo, la construcción de avenidas de circunvalación en varios puntos del país, la reconstrucción de hospitales, de viviendas, así como el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales (suroeste), "donde se cuenta con el compromiso" de 12 cadenas hoteleras internacionales, cuyas instalaciones ya se encuentran en proceso de diseño.

También mencionó la licitación para construir una planta de energía de 800 megavatios en el noroeste, así como un astillero astillero y un muelle de carga para el que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado una partida de 100 millones de dólares.

El presidente caribeño citó que su gestión ha acometido las reformas de la transparencia e institucionalidad, la del sector eléctrico, del agua, la modernización del Estado, salud, educación, transporte, fiscal, laboral, hidrocarburos y la de la Policía Nacional, que busca transformar toda su estructura para garantizar la seguridad ciudadana.

"Nuestra apuesta es clara y transformadora, cambiar la República Dominicana para hacer el país que siempre hemos soñado, para ello les pedí su confianza hace un año y creo que no les he defraudado", dijo el presidente Abinader.