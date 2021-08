Perú descarta de momento cuarentena en su plan contra la tercera ola de covid-19

Perú fue en 2020 el primer país de Latinoamérica en decretar el confinamiento nacional y obligatorio cuando apenas había unos 70 casos de covid-19 confirmados. EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Perú no contempla de momento instaurar confinamientos dentro del plan que prepara para una "inminente" tercera ola de covid-19, que puede devenir por el crecimiento en el país de la variante delta.

"Por ahora las cuarentenas y medidas extremas están descartadas porque no han dado el resultado que hubiésemos querido", aseguró este miércoles el ministro de Salud, Hernando Cevallos, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Perú fue en 2020 el primer país de Latinoamérica en decretar el confinamiento nacional y obligatorio cuando apenas había unos 70 casos de covid-19 confirmados.

El confinamiento peruano fue uno de los más largos del mundo al extenderse por tres meses y medio, lo que no evitó detener la expansión del coronavirus y causó una profunda recesión de 11,8 % de la economía peruana al cierre de 2020.

Cevallos detalló que el plan se está elaborando en función de cada provincia y región para evitar en la medida de lo posible la restricción de libertadores personales y, especialmente, para no afectar a la recuperación económica del país.

Por ello, las autoridades peruanas se han propuesto dar un acelerón en el proceso de vacunación a partir de septiembre, cuando el suministro de vacunas se espera que sea muy superior al de meses anteriores.

Actualmente hay siete millones de personas vacunadas con la pauta completa de dos dosis, lo que equivale al 21 % de la población nacional.

En ese sentido, Cevallos destacó que unos 3 millones de personas han recibido la segunda dosis en el tiempo de funciones del nuevo Gobierno del presidente Pedro Castillo.

El ministro descartó que el cambio de gestión en el Ejecutivo haya afectado al ritmo de vacunación, aunque reconoció que ha habido algunas variaciones en el cronograma de suministro de vacunas.

Para masificar la vacunación, Cevallos precisó que se han ampliado los centros de vacunación, de 22 a 28 en Lima y Callao, donde vive la tercera parte de la población del país.

Asimismo, se espera vacunar este fin de semana a unas 600.000 personas durante la quinta "vacunatón", en la que los centros de vacunación permanecerán abiertos de manera ininterrumpida durante 60 horas este fin de semana.

Además de en Lima y Callao, esta iniciativa también se dará en catorce de las veinticinco regiones del país, con el objetivo de que la próxima semana se dé en todos los departamentos del territorio peruano.

Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia de covid-19 al acumular 2,1 millones de casos sintomáticos confirmados y acercarse a los 200.000 fallecidos, lo que le hace ostentar la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad, que bordea los 600 muertos por cada 100.000 habitantes.