Oposición uruguaya evalúa llevar a la Justicia el acuerdo con portuaria belga

En la imagen, Mario Bergara, senador del partido Frente Amplio (FA). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 19 (EFE).- El principal partido opositor de Uruguay, el Frente Amplio (FA, izquierda), evalúa llevar a la Justicia el millonario acuerdo del país con la empresa portuaria belga Katoen Natie luego de la interpelación, que culminó en la madrugada de este jueves, a quien fue ministro de Transporte y Obras Públicas hasta mayo -cuando pasó a encabezar la cartera de interior-, Luis Alberto Heber.

Así lo afirmó el senador del FA Mario Bergara, en declaraciones a Teledoce, horas después de culminada la extensa interpelación parlamentaria que se desarrolló en el Senado uruguayo desde la mañana del miércoles hasta la madrugada de este jueves.

"Lo vamos a analizar con base a las respuestas que no obtuvimos en el día de ayer. Si amerita ir a hacer una denuncia en la órbita judicial, lo vamos a hacer. A la hora de afirmar ese tipo de cosas uno tiene que tener los elementos", enfatizó Bergara.

Asimismo, sostuvo que la forma en que se tomó esta decisión y se firmó el acuerdo tuvo "formas abusivas del accionar de los jerarcas" ya que se otorga "un monopolio por 60 años" a una empresa privada multinacional "sin un informe que no sea de la propia empresa".

En la interpelación, el ministro describió a este como un "gran acuerdo, altamente beneficioso" ante una situación de riesgo de juicio al Estado por parte de la empresa y acusó a quienes lo niegan como personas pequeñas "en la mirada".

"¿Están locos? ¿Creen que nosotros no defendimos al Estado uruguayo? Nosotros lo estamos defendiendo mejor que ellos que durante 15 años no hicieron inversiones y ahora las tenemos que hacer para que seamos realmente competitivos", subrayó en referencia a los 15 años de gobierno del FA entre 2005 y 2020.

Katoen Natie anunció a inicios de marzo una operación por valor de 455 millones de dólares para la expansión de la Terminal Especializada de Contenedores del puerto de Montevideo.

Según un comunicado emitido entonces por la empresa dueña del 80 % de la Terminal Cuenca del Plata (TCP, también en el puerto uruguayo), el proyecto "comprende la expansión máxima del área de concesión", incluyendo la construcción de una segunda playa de contenedores de aproximadamente 22 hectáreas y un segundo muelle de aproximadamente 700 metros, con una profundidad a 14 metros.

Además, las partes acordaron la extensión de la concesión (iniciada en 2001 y por 30 años) por 50 años más (hasta 2081) y que Katoen Natie diera por concluido el diferendo que tuvo con el Estado uruguayo "por infracciones" al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y Uruguay.

La empresa anunció en octubre de 2019 la intención de demandar al Estado uruguayo por el "daño" causado "al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable", gestionada por otro operador.