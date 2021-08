OnlyFans pronto prohibirá videos sexualmente explícitos

(Bloomberg) -- OnlyFans sale del negocio de la pornografía.

A partir de octubre, la compañía prohibirá que creadores publiquen material con conducta sexualmente explícita en su sitio web, que muchos trabajadores sexuales utilizan para vender contenido a sus fans. Se les permitirá publicar fotos y videos con desnudez, siempre y cuando sean consistentes con la política de OnlyFans, dijo la compañía el jueves.

La popularidad del servicio de redes sociales se disparó durante la pandemia cuando trabajadores sexuales, músicos y personas influyentes en línea lo utilizaron para cobrar a fanáticos por el acceso exclusivo a fotos, videos y otro material. OnlyFans ha atraído a más de 130 millones de usuarios.

Esta popularidad también atrajo un escrutinio adicional, y OnlyFans se está posicionando más como un foro para músicos, instructores de fitness y chefs que para trabajadores sexuales. Si bien muchos de sus creadores más populares publican videos de sí mismos participando en comportamientos sexuales, varias celebridades como Bella Thorne, Cardi B y Tyga también han creado cuentas.

Los cambios son necesarios debido a la creciente presión de los socios bancarios y los proveedores de pagos, según la empresa. OnlyFans trata de recaudar dinero de inversionistas externos a una valuación de más de US$1.000 millones.

“Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestra plataforma y continuar acogiendo una comunidad inclusiva de creadores y fanáticos, debemos evolucionar nuestras pautas de contenido”, dijo OnlyFans. La empresa es dirigida por su fundador, Tim Stokely, y es propiedad de Leonid Radvinsky, un emprendedor de internet.

La empresa ha sido elogiada por brindar a los trabajadores sexuales un lugar más seguro para hacer su trabajo. Pero el trabajo sexual todavía tiene un estigma. La compañía manejó más de US$2.000 millones en ventas el año pasado y está en camino de generar más del doble que este año. Se queda con el 20% de dicha cifra.

OnlyFans dijo que proporcionará más orientación sobre su nueva política en una fecha posterior.

La noticia decepcionó a trabajadores sexuales que han llegado a depender de OnlyFans. Silfy, una mujer de 30 años de Dallas que se negó a proporcionar su nombre real, comenzó a publicar en OnlyFans hace unos años y depende del sitio para pagar sus gastos.

A principios de este año, OnlyFans lanzó una nueva aplicación que presenta a muchos de sus principales creadores, pero no incluye desnudos.

