Oficina del Capitolio es evacuado ante posible amenaza de bomba

(Bloomberg) -- La policía está investigando un posible dispositivo explosivo en un vehículo cerca del Capitolio este jueves, al tiempo que el personal de un edificio de oficinas de la Cámara fue evacuando.

La Oficina Federal de Investigaciones dijo que respondió con la Policía del Capitolio para investigar los informes de un vehículo sospechoso y una bomba cerca de la Biblioteca del Congreso.

El personal del edificio conmemorativo James Madison de la biblioteca fue evacuado, mientras que a los que estaban en un edificio de oficinas cercano de la Casa se les dijo que usaran túneles subterráneos para salir del inmueble.

La mayoría de los legisladores no están en Washington porque el Congreso está en receso, pero muchos miembros del personal y otros están trabajando en el complejo del Capitolio.

Los funcionarios de seguridad del Capitolio, así como las agencias federales y los departamentos de policía del área de Washington, DC han estado en alerta de seguridad mayor debido a la proximidad del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre y las teorías de conspiración que circulan en internet relacionadas con las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020.

Nota Original:Bomb Threat Investigation Near U.S. Capitol Prompts Evacuations

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.