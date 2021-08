María Edite, madre de Javier Santos, sale al paso de los rumores sobre la delicada salud de Julio Iglesias

La madre de Javier Santos, presunto hijo ilegítimo del cantante, se pronuncia tras las informaciones que apuntan a un empeoramiento en su salud



MADRID, 19 (CHANCE)



Julio Iglesias se ha convertido en noticia en los últimos días después de que el programa 'Sálvame' desvelase que el cantante habría experimentado un empeoramiento en su estado de salud y, con evidentes problemas de movilidad y muy afectado al verse mayor, estaría viviendo 'recluido' en su casa de Punta Cana para que nadie descubra cómo le ha afectado el paso de los años. Una información que el legendario artista no tardaba en desmentir desde Las Bahamas, donde estaría construyéndose una espectacular mansión y desde donde ha confesado que se encuentra perfectamente.



María Edite, madre de Javier Santos, presunto hijo ilegítimo de Julio, sale al paso de estas informaciones y confiesa no haber podido contener las lágrimas al ver unas imágenes del cantante de hace tiempo. "He visto reflejado en él a mi hijo, era su cara, era como estar viendo a mi hijo".



"Me da pena que esté enfermo, tiene muchos años, pero él estará mucho mejor cuidado que tú y que yo", asegura, más dura que nunca con el cantante. "No le deseo la muerte, pero jugar con el karma al final se vuelve contra uno y me da mucha pena, está haciendo mucho daño a su hijo, eso sí que me da pena, no su salud", apunta dolida.



Afirmando que cree que Javier, que ahora vive en Italia, desconoce las noticias sobre el estado de salud de Julio pero que de enterarse le daría pena porque "aunque no quiera es su padre", María Edite sí se cree que el cantante está recluido porque no quiere que se vea su deterioro en los últimos tiempos: "Es muy presumido y entonces no le gusta que le vean mal, eso sí que me lo creo". "La edad no perdona para nadie, para él tampoco, aunque se crea inmortal y el rey del mambo", afirma.



Además, María Edite sostiene que parte del retiro voluntario de Julio se debe a que "no quiere que la prensa le pregunte por Javi, por su hijo" y nos cuenta cómo marcha su lucha judicial después de que el Tribunal Supremo tumbase la demanda de paternidad de su hijo: "Ahora mismo el tema está en el Constitucional, en agosto está todo cerrado, espero tener noticias en septiembre y estamos dispuestos a llegar hasta el final, hasta Estrasburgo". "Javier no se da por vencido. Si hemos llegado hasta aquí son muchos años y no lo va a dejar hasta ahora, seguirá hasta el final", apunta, asegurando que "la esperanza nunca se pierde y luego tenemos esas pruebas que demuestra que Javier es hijo de Julio, no porque lo diga yo, hay unas pruebas que dicen que en el 99.9% es hijo de Julio Iglesias".