Maduro pide a su ministra de Comercio garantizar precios "razonables"

Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente Nicolás Maduro (c) durante una jornada de trabajo del Consejo Superior de Economía, hoy en Caracas (Venezuela). EFE/ Prensa Miraflores/

Caracas, 18 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles a la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, que garantice "precios equilibrados y razonables" en el mercado del país caribeño.

"Usted me garantiza, en el transcurso de las semanas y meses por venir, la mayor estabilidad para el abastecimiento y precios equilibrados y razonables en el mercado nacional para el pueblo de Venezuela", afirmó Maduro en un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario dijo a Laya que esa supervisión estaba "en sus manos" y en las de su equipo, pero subrayó que la ministra "es la responsable frente al país" y frente a él.

Venezuela se encuentra en su cuarto año de hiperinflación y su séptimo año de recesión, con una dolarización transaccional desde 2019.

De acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima para Venezuela una inflación del 5.500 % al cierre de 2021.

En noviembre de 2015 entró en vigor en Venezuela la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).

Esta ley abarca el precio máximo de venta de los productos, el margen de beneficios que se puede obtener por la venta de bienes o servicios -20 % para importadores y 30 % para productores nacionales-, el marcaje físico del precio de los productos y el sistema para determinar los precios de esos bienes o servicios.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno venezolano anunció una nueva reconversión monetaria, la tercera en este siglo, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre e incluye la eliminación de seis ceros a la moneda.

A partir de esa fecha, el actual bolívar soberano pasará a denominarse bolívar digital, pese a que no desaparecerá su formato físico.

Por otra parte, Maduro le exigió también al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, que garantice "al pueblo de Venezuela" y a "las seis millones y más de familias" que reciben el programa CLAP de distribución de comida CLAP "la calidad" de ese servicio y "la cantidad de productos de manera permanente".

"Usted me lo garantiza con su vida, con su trabajo", le espetó.