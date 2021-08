Los Tigres de Detroit suspenden a expelotero por supuestos comentarios racistas

En la imagen, el exlanzador de los Tigres de Detroit, Jack Morris, actualmente comentarista. EFE/Tannen Maury/Archivo

Detroit (EE.UU.), 18 ago (EFE).- El exlanzador de los Tigres de Detroit, Jack Morris, actualmente comentarista, fue suspendido indefinidamente por los supuestos dichos racistas que hizo sobre la estrella de los Angelinos de Los Ángeles, el japonés Shohei Ohtani, durante el partido del martes.

Cuando el locutor Matt Shepard, jugada por jugada, le preguntó cómo los Tigres deberían lanzarle a Ohtani en la sexta entrada, Morris adoptó un acento exagerado del Este de Asia y dijo "ten mucho, mucho cuidado". Cuando Ohtani regresó en el noveno, Morris emitió una larga disculpa.

"Me han llamado la atención y me disculpo sinceramente si ofendí a alguien, especialmente en la comunidad asiática, por lo que dije sobre lanzar y tener cuidado con Shohei Ohtani", comentó Morris, antes de continuar hablando sobre su respeto por el talento del jugador japonés, que también es un gran bateador, líder de jonrones en las Mayores.

"Bally Sports Detroit está extremadamente decepcionado con los comentarios que hizo el analista Jack Morris durante el juego de los Tigres de anoche", dijo la cadena en un comunicado. "Jack ha sido suspendido indefinidamente de las transmisiones de los Tigres".

Además también adelantó la cadena que Morris recibirá capacitación sobre prejuicios que le permita educarlo sobre el impacto de sus comentarios y cómo puede ser una influencia positiva en una comunidad diversa.

"Tenemos una política de tolerancia cero para los prejuicios o la discriminación y nos disculpamos profundamente por su comentario insensible", subrayó Bally Sports Detroit en su comunicado.

Los Tigres, que retiraron el número de Morris después de que fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional, emitieron una declaración similar.

"Los Tigres se enorgullecen enormemente de honrar las diversas culturas que componen a nuestros jugadores, cuerpo técnico, oficina principal, base de fanáticos y comunidad", destacó el equipo.

Al valorar las acciones de Morris, el equipo expresó que "estamos profundamente decepcionados por los comentarios hechos por Jack Morris durante la transmisión de anoche. Apoyamos plenamente la decisión de Bally Sports Detroit y su compromiso continuo de garantizar que todo el personal cumpla con los más altos estándares de conducta personal".

El incidente se produce 31 años después de que Morris, durante sus días de juego, le dijera a una joven reportera "solo hablo con las mujeres cuando estoy desnudo si están encima de mí o yo estoy encima de ellas". Morris, que no estaba desnudo en ese momento, fue defendido por el entonces presidente del equipo, Bo Schembechler, quien culpó al periódico Detroit Free Press por enviar a una reportera a la casa club.