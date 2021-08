LISTA DEPORTES

Jueves 19 de agosto de 2021

FÚTBOL

LIBERTADORES-RESUMEN

SIN PROCEDENCIA — Un inédito pleno brasileño en las semifinales de la Copa Libertadores podría cristalizarse si Fluminense supera al Barcelona de Ecuador, en una eliminatoria igualada 2-2 previo al duelo de vuelta en Guayaquil. Atlético Mineiro, Flamengo y el campeón defensor Palmeiras son los otros clasificados a la penúltima ronda del torneo continental. 300 palabras. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 0030 GMT.

FRANCIA-PANORAMA

PARÍS — ¿Cuándo será el debut de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain? El técnico Mauricio Pochettino se muestra evasivo sobre la posibilidad que el astro argentino tenga sus primeros minutos en la liga francesa el viernes contra el Brest. Todo indica que el debut en cancha podría darse con una visita al Reims el 29 de agosto, justo antes de un parón internacional para disputar las eliminatorias de la Copa del Mundo. Por Jerome Pugmire. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPAÑA-PANORAMA

MADRID — Mientras el Barcelona se adapta a la era pos-Lionel Messi, Antoine Griezmann tiene ante sí la gran oportunidad de asumir un mayor protagonismo en el club catalán. Por Tales Azzoni. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

INGLATERRA-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA — Apenas ha transcurrido una fecha en la Liga Premier y las turbulencias tienen a Arsenal en jaque. Al avecinarse compromisos contra el campeón europeo Chelsea este domingo y luego frente al campeón inglés Manchester City, es muy probable que Arsenal se encuentre en el fondo de la tabla antes del parón internacional. Por Steve Douglas. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MUNDIAL PANAMA-VACUNAS

PANAMÁ — Los aficionados locales y extranjeros que asistan a los partidos en Panamá por la ronda octagonal de la CONCACAF clasificatoria al Mundial de Qatar tendrán que estar vacunados contra el coronavirus. Una medida similar se está exigiendo en El Salvador, aunque en ese país no se ha determinado la cantidad de público que podría entrar a sus encuentros en casa. 400 palabras. ENVIADO.

CICLISMO

VUELTA

ALTO DE LA MONTAÑA DE CULLERA, España — Magnus Cort Nielsen se lleva la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España tras resistir la arremetida de Primoz Roglic, quien recuperó la casaca roja de líder general al quedar segundo. 400 palabras. ENVIADO.

TENIS

CINCINNATI

MASON, Ohio — El máximo cabeza de serie Daniil Medvedev prolonga su buen momento al derrotar 6-3, 6-3 a Grigor Dimitrov para acceder a los cuartos de final del Masters de Cincinnati. El ruso viene de salir campeón en el Abierto de Canadá. 400 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

GENERLES

BILES-MENSAJE

SIN PROCEDENCIA — Simone Biles no previó que su segunda participación en los Juegos Olímpicos se convertirían en un hito para abrir la conversación sobre las medidas necesarias para cuidar la salud mental en todos los niveles del deporte. La gimnasta estadounidense dice no lamentar en absoluto su decisión de retirarse de cinco de las seis finales en Tokio por un bloqueo mental. Por Will Graves. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

GOLF

NORTHERN TRUST

JERSEY CITY, Nueva Jersey — Collin Morikawa, el campeón del último Abierto Británico, lidera la preclasificación al ponerse en marcha los playoffs de la FedEx Cup en el torneo The Northern Trust. Por Doug Ferguson. 250 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

BÉISBOL

DODGERS-BAUER

LOS ÁNGELES — Una jueza de Los Ángeles falla a favor del pitcher de los Dodgers Trevor Bauer y niega una solicitud de alejamiento presentada por una mujer que denunció que el pelotero la estranguló hasta dejarla inconsciente y la agredió a puñetazos durante dos encuentros sexuales. Por Andrew Dalton. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

FREEHAN-DECESO

DETROIT — Bill Freehan, el receptor que en 11 ocasiones fue seleccionado para el Juego de Estrellas y fue uno de los pilares del equipo de los Tigres de Detroit que conquistó la Serie Mundial de 1968, ha fallecido. Tenía 79 años. Por Ed White. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Juegos de hoy en Grandes Ligas

Horas del Este de EE.UU.

Baltimore en Tampa Bay, 1:10 p.m.

LA Angels en Detroit, 1:10 p.m.

Seattle en Texas, 2:05 p.m.

Houston en Kansas City, 2:10 p.m.

Oakland en Chicago Medias Blancas, 2:10 p.m.

Filadelfia en Arizona, 3:40 p.m.

Minnesota en N.Y. Yanquis, 7:05 p.m.

Miami en Cincinnati, 7:10 p.m.

Milwaukee en San Luis, 7:45 p.m.

N.Y. Mets en LA Dodgers, 10:10 p.m.

__

