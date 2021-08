La prioridad del próximo canciller de Perú será la gestión de vacunas

El presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 19 ago (EFE).- La prioridad del próximo canciller de Perú será la gestión para asegurar la llegada de las vacunas adquiridas por el país, declaró el presidente peruano, Pedro Castillo, dos días después de la renuncia de Héctor Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El mandatario indicó este jueves ante la presa que en las próximas horas se conocerá el nombre del sucesor de Béjar en la Cancillería, dado que ahora tiene a varios candidatos que "es necesario escuchar" y que "nadie está descartado".

"Tenemos que ver de qué manera el Perú tiene que estar insertado en el mundo, a través de la Cancillería, de Relaciones Exteriores, no pasa solamente por una persona", dijo Castillo.

El jefe de Estado agregó que "primero, lo que estamos viendo es que la persona que va a asumir esa responsabilidad agende a la brevedad posible estos tratados que hemos venido haciendo con los demás países concerniente a las vacunas".

Perú tiene acuerdos con varios laboratorios en el mundo para adquirir más de 90 millones de vacunas que permitirían inmunizar a sus 32 millones de habitantes, pero a la fecha solo ha logrado recibir y aplicar 16 millones de dosis, la mayoría durante el Gobierno de Francisco Sagasti, que terminó el pasado 28 de julio.

En los últimos días, el Gobierno atribuyó la caída del ritmo de las vacunaciones a la falta de dosis en el país, por retrasos en las llegadas de las vacunas de Sinopharm y Pfizer, pero exfuncionarios y sectores opositores han atribuido este retraso a los cuestionamientos y posterior renuncia de Béjar.

El excanciller salió del Ejecutivo el martes último después de difundirse unas declaraciones suyas en las que afirmaba que el inicio del terrorismo en el país fue provocado por la Marina de Guerra y no por el grupo armado Sendero Luminoso en 1980.

DESINFORMACIÓN Y ESCASEZ DE VACUNAS

Castillo rechazó que la falta de vacunas haya sido un problema de la Cancillería y más bien lo atribuyó a la escasez de las dosis en el mundo y a una campaña local de desinformación para "hacerle llegar a la población (el mensaje) que mejor no te vacunes porque esas vacunas no son (buenas)".

Explicó que el canciller renunciante estaba haciendo un informe sobre el estado de los convenios firmados por Perú para la compra y llegada de las vacunas cuando ocurrió su salida del cargo.

"Esperamos que el próximo canciller ya tenga toda la disponibilidad", indicó el presidente y reiteró que su gestión está preocupada "para que el pueblo esté vacunado".

INDIGNACIÓN

Sobre las declaraciones de Béjar, el mandatario dijo que el sociólogo de 85 años está en la obligación de aclarar sus palabras, especialmente después de que la Marina de Guerra emitió un comunicado manifestando que sus expresiones eran una afrenta a la institución.

"Toda cosa que lastima al país, a sus organizaciones, a sus instituciones lo vamos a rechazar y lo rechazaremos siempre", afirmó Castillo.

Respecto a la intención de varias bancadas opositoras en el Parlamento de interpelar y censurar a otros ministros del gabinete, Castillo rechazó que vaya a suceder porque en su opinión "este es un Congreso inteligente , este es un Congreso nuevo, es un Congreso puesto por el país y no creo que este Congreso le debe algo a alguien".

Asimismo, sobre la influencia del secretario general del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su Gobierno, Castillo subrayó que "quien toma las decisiones no es Vladimir Cerrón". "!uien toma las decisiones es Pedro Castillo y lo haré siempre", agregó.

"A nosotros nos ha dado una confianza el pueblo peruano y esa confianza yo la voy a responder siendo leal, primero no robándole nada a este país", afirmó.