La oposición venezolana ve xenófobo el comando de Bogotá contra el crimen de migrantes

En la imagen, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Caracas, 19 ago (EFE).- La oposición venezolana aseguró este jueves que la creación por parte de la Alcaldía de Bogotá de un "comando" de operaciones contra estructuras criminales que involucren a la población migrante "promueve actos de xenofobia".

"No puede más que inquietarnos su afirmación por considerar que la misma promueve actos de xenofobia hacia nuestros connacionales y otros ciudadanos de otras nacionalidades, que han hecho de Colombia su segunda patria", escribió en Twitter la opositora Olivia Lozano, un mensaje posteriormente replicado en un comunicado del bloque antichavista.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo ayer, tras una reunión con el consejo de seguridad de la ciudad, que "las estructuras criminales de población migrante están siendo un factor de inseguridad" en la capital colombiana porque "están operando con un altísimo nivel de violencia".

De esa forma, estimó que es necesario identificar a toda la población migrante que vive en Bogotá, de la cual ya llevan identificada al 70 %.

"Los criminales no van a venir a registrarse, pero, una vez tengamos esa identificación, cualquier ciudadano en una labor de inspección que haga nuestra Policía y que esté sin identificar vamos a hacer forzosamente su identificación", dijo López.

Lozano replicó uno de los mensajes de López en Twitter y le dijo que le "inquieta su comunicación" acerca de la creación de este grupo especial de la Policía.

Recordó que los venezolanos son "la mayor comunidad migratoria en Colombia" y "han huido de una crisis humanitaria compleja producto de un régimen atroz que viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad".

"Inquieta su recurrencia en segmentar las acciones delictivas al calificar y señalar a los extranjeros, y en ocasiones, específicamente a los venezolanos, como los responsables de los índices delictivos en Bogotá. La criminalidad no tiene gentilicios", subrayó.

La opositora venezolana recordó que "durante los duros periodos que le tocó vivir a Colombia", su país "acogió a miles de ciudadanos colombianos que contaron con las oportunidades y que generaron sus contribuciones" a la nación petrolera.

"También algunos que cometieron delitos, sin embargo nunca fueron estigmatizados", comentó.

Frente a todo ello, le pidió una reunión "para conversar sobre la situación de mis compatriotas y construir alianzas interinstitucionales que favorezcan la inserción de los venezolanos".

Por otra parte, la representación de Juan Guaidó en Bogotá publicó un comunicado en el que muestra su "profunda preocupación" y rechazó la formación de este comando especial.

"Los términos de este anuncio no contribuyen a la apuesta institucional del Gobierno colombiano que, en una muestra de solidaridad sin precedentes en nuestra región, procura la integración de nuestros connacionales en la sociedad de este país", subrayó.