La National Gallery rememora el 60 aniversario del robo de un retrato de Goya

Londres, 19 ago (EFE).- La National Gallery de Londres rememorará el 60 aniversario del robo del "Retrato del Duque de Wellington", del pintor español Francisco de Goya, con la divulgación de unas fotos de documentos relacionados con el caso.

La nota "de rescate" manuscrita por el ladrón, el papel de la "recompensa" emitida por la Policía Metropolitana de Londres o un comunicado del museo en respuesta a las peticiones del asaltante, son algunos de los documentos.

Además, muchos de ellos nunca se habían visto antes, según han explicado a Efe fuentes de la National Gallery, que confirmaron que los documentos seguirán a buen recaudo en su Research Centre y no estarán sujetos al acceso del público.

Kempton Bunton, un taxista de Newcastle (noreste de Inglaterra), robó la obra solo diecinueve días después de ser expuesta y envió notas "de rescate" en las que se comprometía a devolver el cuadro a cambio de más dinero para cuidar a la tercera edad y licencias de televisión gratuitas, entre otras.

Francisco de Goya pintó este retrato tras la victoria del Duque de Wellington en la Batalla de Salamanca de 1812, y fue adquirida por el Estado británico para evitar que un magnate americano se hiciese con ella. Actualmente se encuentra expuesto en la sala 45 de la National Gallery.

La película de James Bond "Doctor No" hizo la referencia al robo en una escena en la que el cuadro de Goya aparece en la guarida del villano, sugiriendo que fue él el autor del hurto.

También será protagonista de la película "The Duke", con Helen Mirren, prevista para el año que viene. Su director, Roger Mitchell comentó que "es increíble pensar que este cuadro estuvo una vez escondido en el fondo de un armario de Newcastle".

Bunton, que falleció en Newcastle en 1976, solo fue declarado culpable por "coger el marco", pues su abogado argumentó satisfactoriamente que él "nunca pretendió quedarse con la pintura".