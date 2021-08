La Justicia deja a Barcelona fuera de los toques de queda en España

Aspecto de la Via Laietana de Barcelona. EFE/Quique García/Archivo

Barcelona (España), 19 ago (EFE).- Un tribunal ha rechazado prorrogar el toque de queda nocturno en municipios como la ciudad de Barcelona, la segunda mayor en España, una medida que forma parte en algunas regiones del país de las restricciones para prevenir la covid-19, según un auto judicial conocido este jueves.

El Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña (noreste) ha rechazado la propuesta del Gobierno regional de prorrogar una semana más el toque de queda en 148 municipios y ha limitado esta restricción únicamente a 19, entre los que no se encuentra Barcelona.

El órgano judicial mantiene que la propuesta no se justifica tanto en razones sanitarias sino de seguridad y orden público, que no pueden comportar una restricción de derechos y libertades fundamentales, como la limitación de movilidad entre la una y las seis de la madrugada hora local.

Por ello, limita el toque de queda a 19 municipios con una incidencia de coronavirus superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, que marca en España el nivel a partir del cual se considera un riesgo extremo de contagios de la enfermedad.

El Gobierno regional pretendía prorrogar hasta el próximo 27 de agosto el toque de queda, que se aplica desde el pasado 17 de julio en municipios como Barcelona, en determinadas localidades con una incidencia a partir de 125 contagios por cada 100.000 habitantes.

Los toques de queda nocturnos se aplican en algunos municipios españoles con el aval de los tribunales de las regiones a que pertenecen, después de que en el conjunto del país terminara el pasado 9 de mayo el segundo de los estados de alarma declarados por el Gobierno debido a la pandemia.

Uno de estos municipios con toque de queda nocturno ha sido hasta ahora Barcelona, capital catalana y la segunda mayor ciudad española tras Madrid, con cerca de 1,6 millones de habitantes, que es uno de los principales destinos turísticos en España.

El país registra 82.883 fallecidos y unos 4,7 millones de contagios de covid-19 desde el inicio de la pandemia, con un nivel de riesgo extremo de la enfermedad y una incidencia de 378 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, según datos oficiales.