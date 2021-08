Klopp pide a hinchas del Liverpool que dejen de entonar cánticos homófobos

19 ago (Reuters) - El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, criticó a los hinchas del club por los cánticos homófobos contra el jugador del Norwich City Billy Gilmour la semana pasada, diciendo que esos cánticos son una "completa pérdida de tiempo" y que no quiere volver a escucharlas.

El sábado se escuchó en Carrow Road a algunos aficionados del Liverpool empleando un lenguaje homófobo contra Gilmour, mediocampista de 20 años cedido por el Chelsea. El abuso fue denunciado posteriormente en Twitter por Kop Outs, el grupo de hinchas LGBT+ del Liverpool.

En una entrevista con el fundador de Kop Outs, Paul Amann, el jueves, Klopp dijo que no entiende el motivo detrás de tales cánticos.

"¿Por qué entonarías un cántico que está en contra de algo en un estadio de fútbol? Nunca entendí eso. Nunca me gustó y no me gusta esto. Sobre todo en nuestro caso, que tenemos probablemente el mejor cancionero del mundo", dijo Klopp.

El técnico alemán agregó: "Esta ya no es nuestra canción. No estoy seguro de que la gente me escuche, pero estaría bien. No quiero escucharla más por muchas razones. Obviamente, vivimos en una época en la que aprendemos mucho en el momento".

El Liverpool, que venció al Norwich por 3-0, recibirá al Burnley el sábado. (Reporte de Dhruv Munjal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)