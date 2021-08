Jairo Ruiz: "Estoy en mi mejor momento, no renuncio a nada en Tokio"

El triatleta almeriense Jairo Ruiz es una de las grandes estrellas del equipo paralímpico español. En Río de Janeiro 2016 se colgó el bronce y ahora, cinco años después, llega a los Juegos de Tokio en su "mejor momento y sin renunciar a nada". EFE/ Yago Urrutia

Madrid, 19 ago (EFE).- El triatleta almeriense Jairo Ruiz es una de las grandes estrellas del equipo paralímpico español. En Río de Janeiro 2016 se colgó el bronce y ahora, cinco años después, llega a los Juegos de Tokio en su "mejor momento y sin renunciar a nada".

Jairo Ruiz (Almería, 1988) sueña con volver al podio y repetir la histórica foto en Río. Para ello, ha completado un ciclo exitoso que, en esta ocasión, debido a la pandemia de coronavirus, ha durado cinco años.

Durante este tiempo, aparte de competir a nivel internacional, también lo hizo con triatletas sin discapacidad en el Campeonato de España absoluto de Roquetas de Mar de 2019 y se convirtió en el primer para-triatleta en competir en Primera en competición oficial con su equipo, el Triatlón Ecosport Alcobendas, en el Campeonato de España de duatlón contrarreloj por clubes de este 2021.

P: ¿Cómo ve estos Juegos marcados por la pandemia?

R: Son muy extraños, muy raros, principalmente porque lo que diferencia a los Juegos es el público y este año no hay. La repercusión de un evento de estas características es enorme y ya solo que se hagan es un logro y vendrá muy bien a nivel psicológico para todos, aunque no te guste el deporte. En triatlón vamos a tener suerte porque al ser por la calle parece que sí contaremos con algo de gente.

P: ¿Cómo le ha afectado que se aplazaran un año los Juegos?

R: Me ha venido muy bien, porque cuando nos confinaron tenia una lesión bastante grave, se estaba acabando el tiempo para mi y estaba echando cuentas para volver a competir, así que estos doce meses de más los he podido aprovechar para mejorar.

P: ¿En qué momento personal llega a estos Juegos?

R: Estoy en el mejor momento de mi vida, a nivel deportivo y personal. Me encuentro muy bien en todo, me siento muy fuerte, he cumplido la planificación y en algunos puntos incluso la he superado. Ahora estoy tratando de mantener el estado de forma, no intento ganar nada, y estoy cuidando las comidas y el descanso. Estoy dejando que fluya.

P: ¿Cómo es jugarse todo el trabajo de cinco años en una hora?

R: No lo piensas. Se piensa en los días previos, que tienes demasiado tiempo libre, pero una vez en Tokio, una vez que ves la carrera, no. Además, ya no es que te juegues ganar, la fama o el prestigio en una hora, sino que en deportes minoritarios te juegas el sueldo y una forma de vida, que es la beca. Dependemos del resultado. Si pensara eso seriamente estaría con mucho miedo pero con el tiempo te lo vas planteando y dejas de pensarlo.

CARRERA EN TOKIO

P: ¿Qué le parece el recorrido de la carrera?

R: Es muy parecido al de los olímpicos pero no exactamente el mismo, no es tan ratonero. Haremos la distancia sprint que son 750 metros nadando, veinte kilómetros en bicicleta y cinco corriendo.

Como candidatos para ganar, entre los que me incluyo, estamos seis o siete que no estamos muy lejos uno de otros. Creo que teniendo un buen día ya dependes de qué les pasa a los demás y podría haber muchas sorpresas.

P: ¿Se ve con opciones de medalla?

R: Mi planteamiento es muy ambicioso, aunque sé que es muy difícil. Confío mucho en mis posibilidades y en mi carrera y creo que si se da bien puedo disputar todo.

P: En Tokio tendrá unas condiciones meteorológicas bastante duras

R: Haciendo calor y humedad la carrera se va a hacer muy dura pero, a diferencia de los olímpicos, nuestra distancia es la mitad. Eso cambia mucho. Lo que le va a dar la dureza es la velocidad. En triatlón no hay récords, lo importante es ganar, y por tanto hay poca estrategia. Siempre se va al cien por cien en todo el momento y, a veces, desde que empiezas a nadar ya piensas que vas demasiado rápido.

P: ¿Cómo se ha preparado para el calor y la humedad?

R: Me fui a Almería todo julio y estuve entrenando en horas de mucho calor. No me levantaba temprano para entrenar a media mañana y a primera hora de la tarde. Siempre con cuidado, controlando la hidratación y la comida. En Almería hemos tenido unos 30 grados y 70% de humedad, parecido a Tokio, aunque allí hará un poco más.

DE RÍO DE JANEIRO A TOKIO

P: ¿Cómo ha sido este ciclo de cinco años?

R: Principalmente ha estado marcado por las lesiones, algo muy recurrente para un deportista. Cada vez te cuesta más completar un ciclo seguido de entrenamientos sin interrupciones, te lesionas cada vez más y la recuperación es más lenta con la edad. He tenido mala suerte con las lesiones, por ejemplo al volver de Río, que tuve una importante que, aunque no pude bien correr a pie, sin embargo me permitió tener los mejores resultados. Después llegó el coronavirus y toda la incertidumbre sobre que ocurriría.

P: ¿En qué ha cambiado en estos cinco años?

R: Tengo mucha más experiencia. De hecho, la experiencia que me dio esa carrera no me la ha dado otra. Vivir esa presión, una tensión de esa magnitud y que saliera bien me hizo cambiar mucho a nivel psicológico. Con el paso de los años esa experiencia me ha ayudado a otras pruebas a nivel internacional y, con el paso del tiempo, me siento más maduro, más completo y con una seguridad que antes no tenía.

EL FUTURO

P: ¿Después de Tokio qué piensa?

R: Me gustaría que Tokio saliera bien, que hiciera una buena carrera y pudiera llegar a París. En octubre volveré a vivir en Almería, seguiré llevando los entrenamientos del CAR de Madrid, subiré algunos días para hacer test y ver al medico. Será un gran cambio. Quiero clasificarme para París y después ya retirarme porque llega un momento que la cabeza te pide hacer otras cosas.

Me encanta competir, no he perdido el gusanillo, tengo incluso más ahora, pero estaría bien acabar con los Juegos en Europa. Sería cerrar una historia y un bonito ciclo.

P: ¿Por qué ese cambio de Almería a Madrid?

R: A nivel personal, no tengo ningún problema en Madrid, pero después de ocho años en la Residencia Blume en 2020 dejé el CAR para alquilar una casa. Ese entorno es muy estresante por la tensión que se vive a diario, ya que estás rodeado de deportistas de máximo nivel que solo piensan en resultados.

He notado una gran mejoría a nivel psicológico, en casa nadie me habla de deporte, y es algo diferente. Llevaba tiempo dándole vueltas. En Almería el clima es muy bueno y, al final, estar tanto tiempo fuera de casa es duro.

(Jairo Ruiz competirá en Tokio el 29 de agosto a partir de las 8.30 horas de Japón/1.30 en España).

