Irán.- Francia, Reino Unido y Alemania reciben con "gran preocupación" el último informe de la AIEA sobre Irán

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han expresado este jueves su "gran preocupación" por el informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) que da cuenta de un aumento de los trabajos para enriquecer uranio en Irán, país al que instan a suspender "sin demora" toda violación del acuerdo de 2015.



Las tres potencias europeas participaron en la negociación de dicho acuerdo, del que Estados Unidos se desvinculó en 2018, y coinciden en que Irán está cometiendo "graves violaciones" de lo que en teoría se comprometió a respetar. "Las actividades de Irán son más que preocupantes", han advertido en un comunicado conjunto.



Según la AIEA, Irán ya dispone de uranio con una pureza de hasta el 20 por ciento y ha aumentado "significativamente" su capacidad para alcanzar el 60 por ciento, lo que supondría un paso trascendental en caso de que quisiese fabricar armamento atómico.



"Ambos son pasos clave en el desarrollo de un arma nuclear e Irán no tiene una necesidad civil creíble para ninguno", han señalado los tres gobiernos europeos, que temen por lo que puede pasar sobre el terreno después de que Teherán haya limitado "significativamente" la vigilancia de los inspectores de la AIEA.



Las conversaciones de Viena, llamadas a que las partes acerquen posturas, permanecen estancadas. París, Berlín y Londres han recordado que fueron interrumpidas hace dos meses "por petición de Teherán" y que no hay fecha para reanudarlas, lo que hace aún "más complicado" la vuelta al acuerdo nuclear.



"Instamos a Irán a volver a las negociaciones de Viena cuanto antes con vistas a lograr una conclusión rápida y exitosa. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el tiempo no juega en favor de nadie", han advertido.