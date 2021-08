Infosalus.- La apnea obstructiva del sueño es común en los niños y puede afectar a la presión arterial y a la salud del corazón

21-08-2015 Niña durmiendo, dormida, cama ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FLIKR/KATRINA BR*?#*!@ND



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La apnea obstructiva del sueño es común en niños y adolescentes y puede estar asociada a una presión arterial elevada y a cambios en la estructura del corazón, según una nueva declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, publicada en el 'Journal of the American Heart Association'.



"La probabilidad de que los niños tengan trastornos respiratorios durante el sueño y, en particular, apnea obstructiva del sueño, puede deberse al agrandamiento de las amígdalas, las adenoides o la estructura facial del niño; sin embargo, es importante que los padres reconozcan que la obesidad también pone a los niños en riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño", advierte la presidenta del grupo de redacción de la declaración, la doctora Carissa M. Baker-Smith, directora de cardiología preventiva pediátrica del Hospital Infantil Nemours de Wilmington y profesora asociada de cardiología pediátrica del Colegio Médico Sidney Kimmel de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia (Estados Unidos).



"Los trastornos del sueño debidos a la apnea del sueño tienen el potencial de elevar la presión arterial y están relacionados con la resistencia a la insulina y los lípidos anormales, todo lo cual puede tener un impacto negativo en la salud cardiovascular general más adelante en la vida", añade.



Los trastornos respiratorios del sueño se producen cuando alguien experimenta episodios anormales de respiración dificultosa, ronquidos y sonidos de ronquidos durante el sueño. Incluye un espectro de condiciones que van desde los ronquidos hasta la apnea obstructiva del sueño (AOS).



La AOS está asociada a las enfermedades cardiovasculares en los adultos, pero se sabe menos sobre cómo afecta esta afección a la salud cardiaca inmediata y a largo plazo de los niños y adolescentes. Las investigaciones revisadas para esta declaración han revelado que la apnea obstructiva del sueño altera el sueño normal y reparador, lo que puede repercutir en la salud emocional, así como en los sistemas inmunológico, metabólico y cardiovascular de los niños y adolescentes.



Se calcula que entre el 1 y el 6% de todos los niños y adolescentes tienen apnea obstructiva del sueño. Alrededor del 30-60% de los adolescentes que cumplen los criterios de obesidad también tienen apnea obstructiva del sueño.



Los factores de riesgo de la apnea obstructiva del sueño en los niños pueden variar con la edad; en general, los principales factores son la obesidad, las enfermedades de las vías respiratorias superiores e inferiores, la rinitis alérgica, el bajo tono muscular, el aumento de tamaño de las amígdalas y adenoides, las malformaciones craneofaciales y los trastornos neuromusculares, según los investigadores.



También se ha señalado que la anemia falciforme es un factor de riesgo independiente para la AOS. Los niños nacidos prematuramente (antes de las 37 semanas de gestación) pueden tener un mayor riesgo de padecer trastornos respiratorios del sueño, en parte debido al retraso en el desarrollo del control respiratorio y al menor tamaño de las vías respiratorias superiores. Sin embargo, este riesgo parece disminuir a medida que los niños nacidos prematuramente envejecen y crecen.



Los autores del estudio han comprobado que la AOS puede estar presente en niños con los siguientes síntomas: ronquidos habituales, más de 3 noches por semana; jadeos o resoplidos mientras duermen; respiración dificultosa durante el sueño; dormir sentado o con el cuello hiperextendido somnolencia diurna; dolor de cabeza al despertarse; osignos de obstrucción de las vías respiratorias superiores.



La declaración reitera la recomendación de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de que un estudio del sueño, llamado polisomnografía, es la mejor prueba para diagnosticar los trastornos respiratorios del sueño.



Recomiendan realizar un estudio del sueño antes de una amigdalectomía en niños con trastornos respiratorios del sueño que presenten afecciones que aumenten el riesgo de complicaciones durante la cirugía, como la obesidad, el síndrome de Down, anomalías craneofaciales (por ejemplo, paladar hendido), trastornos neuromusculares (por ejemplo, distrofia muscular) o anemia falciforme.



Se considera que los niños con estas afecciones y con AOS tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones respiratorias durante cualquier intervención quirúrgica. La medicina anestésica debe considerarse cuidadosamente, y la respiración debe vigilarse estrechamente después de la cirugía, advierten.



Los niños y adolescentes con AOS también pueden tener una presión arterial más elevada. La declaración detalla la presión arterial elevada durante el sueño, que normalmente es más de un 10% inferior al nivel de presión arterial de una persona cuando está despierta.



Las investigaciones demuestran que los niños y jóvenes con AOS presentan una menor caída de la presión arterial mientras duermen, lo que puede indicar una regulación anormal de la presión arterial. En los estudios realizados en adultos, la "no bajada" se asocia a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.



La declaración sugiere que a los niños y adolescentes con SAOS se les mida la presión arterial durante un periodo completo de 24 horas para captar las mediciones de la vigilia y el sueño, dada la probabilidad de que la presión arterial nocturna sea más alta.



El síndrome metabólico es otro motivo de preocupación para los niños que padecen incluso una AOS leve (tan sólo dos episodios de pausas respiratorias por hora). Este síndrome incluye un conjunto de factores como niveles elevados de insulina y triglicéridos, presión arterial elevada y niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL, el colesterol "bueno").



La presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), un tratamiento para la AOS, puede reducir significativamente los niveles de triglicéridos y mejorar los niveles de HDL. El tratamiento de la AOS también puede mejorar los factores del síndrome metabólico, al menos a corto plazo. Sin embargo, el estado de obesidad puede ser la razón principal de algunos factores metabólicos, como el mal control de la insulina.



"La obesidad es un factor de riesgo importante para las alteraciones del sueño y la apnea obstructiva del sueño, y la gravedad de la apnea del sueño puede mejorarse con intervenciones para perder peso, lo que a su vez mejora los factores del síndrome metabólico, como la sensibilidad a la insulina", señala Baker-Smith.



"Necesitamos aumentar la concienciación sobre cómo la creciente prevalencia de la obesidad puede estar afectando a la calidad del sueño en los niños y reconocer los trastornos respiratorios del sueño como algo que podría contribuir a los riesgos de hipertensión y posteriores enfermedades cardiovasculares", advierte.



La declaración también destaca las investigaciones que sugieren un riesgo de hipertensión pulmonar en niños y adolescentes que padecen AOS grave a largo plazo. El comité de redacción también identifica la necesidad de realizar estudios adicionales sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular asociado a la AOS en la infancia que incorporen la monitorización de la presión arterial durante 24 horas y medidas de los factores del síndrome metabólico.



Esta declaración científica ha sido preparada por el grupo de redactores voluntarios en nombre del subcomité de Aterosclerosis, Hipertensión y Obesidad en los Jóvenes de la Asociación Americana del Corazón del Consejo de Enfermedades Cardiovasculares en los Jóvenes.