Hogg, Jude y Noé compiten en la sección abierta del Festival de San Sebastián

La cineasta británica Joanna Hogg. EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo

San Sebastián (España), 19 ago (EFE).- Los cineastas Joanna Hogg, Radu Jude y Gaspar Noé competirán con sus últimas obras en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (norte), que exhibirá un total de 18 títulos, 4 de ellos cortometrajes.

La sección competitiva más abierta del certamen donostiarra la integran filmes premiados o programados en Venecia, Cannes y Berlín, entre otros festivales, así como dos estrenos mundiales, ha informado el Zinemaldia en un comunicado.

También hay obras de cineastas vinculados a San Sebastián -Jean Gabriel Périot, Kiro Russo y Laura Wandel- por su participación en secciones como Nest y programas como Ikusmira Berriak.

Procedentes de la Quincena de Realizadores de Cannes llegan "The Souvenir: Part II", la segunda entrega del relato autobiográfico de la directora británica Joanna Hogg, y "Retour à Reims (Fragments)", del francés Jean-Gabriel Périot, una historia íntima y política del mundo obrero francés desde los años 50 hasta la actualidad.

Entre los títulos recuperados del certamen galo destacan asimismo "Vortex", del franco-argentino Gaspar Noé, que narra la relación de dos ancianos; "Petrov's Flu" del ruso Kirill Serebrennikov, que compitió en la Selección Oficial de Cannes, y "Mi Iubita, Mon Amour", debut en el largometraje como directora de la actriz Noémie Merlant.

También figuran el largo "Razzhimaya Kulaki", de la cineasta rusa Kira Kovalenko, dedicado a una joven que trata de escapar del sofocante control de su familia, y "Un monde/Playground", ópera prima de la belga Laura Wandel, que ofrece una inmersión en el acoso escolar.

Entre los títulos premiados en la Berlinale podrá verse en San Sebastián, "Bad Luck Banging or Loony Porn" (Rumanía) del realizador Radu Jude, que se alzó con el Oso de Oro por esta cinta que recrea la historia de una maestra que se mete en problemas por un vídeo personal de contenido sexual.

La moldava Olga Lucovnicova participará con "Nanu Tudor", el trabajo que le hizo ganar el Oso de Oro al mejor cortometraje, que documenta su propio regreso a la casa de sus bisabuelos, mientras que el chino Zhang Dalei presentará "Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban/ Day is Done", que también formó parte de Berlinale Shorts en su última edición.

La Sección Zabaltegi incluye otros títulos premiados en certámenes internacionales como "La traversée/The Crossing", primer largo de Florence Miailhe, sobre la persecución a los migrantes, y "Haruharasan no Uta" del japonés Kyoshi Sugita, en el que una mujer intenta superar el suicidio de su compañera.

La sección se completa con otras cintas que se verán en Venecia como son "El gran movimiento", del boliviano Kiro Russo, sobre un obrero enfermo que recurre a un curandero, y "Cenzorka / 107 Mothers" de Peter Kerekes, ambientada en una cárcel para mujeres de Ucrania.

La sección más rompedora del Festival ofrecerá en premier el mediometraje "Les filles du feu" de la catalana Laura Rius Aran, y el corto "Le cormoran" de la cineasta franco-italiana Lubna Playoust, ambientado en la casa de una isla donde se recluyen una madre y su hijo.

A todos estos títulos se les sumarán los ya anunciados "Eles transportan a morte" , de Helena Girón y Samuel M. Delgado, y "Heltzear", corto de Mikel Gurrea.

Un jurado designado por el Festival de San Sebastián elegirá el filme merecedor del Premio Zabaltegi-Tabakalera, dotado con 20.000 euros (23.000 dólares): 6.000 (7.000 dólares) serán entregados al director de la película y el resto a su distribuidor en España.