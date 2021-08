Gloria Camila guarda silencio tras las últimas informaciones relacionadas con su hermano José Fernando

23-07-2021 Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Buenas noticias para la familia Ortega Cano. Y es que según publica la revista 'Diez minutos' José Fernando comenzará a disfrutar de permisos de 4 días debido a su buen comportamiento en el centro psiquiátrico en el que lleva ingresado desde hace 5 años y, si todo sigue como hasta ahora, en diciembre podría obtener la libertad definitiva.



Ilusionado ante esta nueva etapa en la vida de su hijo, José Ortega Cano estaría en negociaciones para adquirir, por una cantidad cercana a los 200.000 euros, una casa a las afueras de Madrid para que José Fernando viva con su pareja, Michu, y su hija Rocío. Además, y según la citada publicación, el joven ya estaría haciendo planes para cuando recupere la libertad, como reencontrarse con su hermana Rocío Carrasco - a pesar de que ella no se ha puesto en contacto con él en los últimos años - ampliar la familia o dar el salto a la televisión convirtiéndose en nuevo concursante de 'Gran Hermano Vip'.



Unas informaciones cuanto menos sorprendentes que no sabemos cómo habrán sentado al diestro - que nunca ha querido que su primogénito fuese un personaje mediático y que además no mantiene ningún tipo de relación con Rocío Carrasco - y sobre las que hemos preguntado a Gloria Camila.



De nuevo en Madrid después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones entre la costa gaditana y la portuguesa, la actriz ha retomado el rodaje de la serie 'Dos vidas' y hemos podido preguntarle qué hay de cierto en las sorprendentes novedades relacionadas con José Fernando. Sin embargo y fiel a su discreción, Gloria guarda silencio y, con gestos de evidente fastidio y negando con el dedo en alto, evita confirmar o desmentir si su hermano va a comprarse una casa para vivir con Michu y con su hija o si se plantea un reencuentro con Rocío Carrasco después de años sin hablarse. Su reacción, en el siguiente vídeo.