Fútbol/Primera.- (Previa) Betis y Cádiz abren este viernes la segunda jornada en busca de la primera victoria

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Betis y el Cádiz abren este viernes (21.00 horas) la segunda jornada de la Liga Santander con la intención de conseguir su primera victoria del campeonato, en un derbi andaluz que enfrenta a dos contendientes con diferentes objetivos, pero al que llegan con idéntico resultado tras el debut liguero.



Los de Manuel Pellegrini igualaron ante el Mallorca, mientras que los de Álvaro Cervera hicieron lo propio ante el Levante, eso sí, con un gol 'in extremis' que les supo a victoria en el Nuevo Mirandilla. Los sevillanos intentarán despegar para ir posicionándose cerca de los puestos europeos y los gaditanos intentarán sumar un colchón suficiente para no pasar apuros al final del curso.



La permanencia es el objetivo y el éxito para un Cádiz que tendrá "más difícil" la salvación esta temporada que la pasada -según su técnico-, quien no podrá contar para este partido con los lesionados Garrido, José Mari y Arzamendia, ni con el centrocampista Alberto Perea, que sigue arrastrando problemas en la rodilla.



Por su parte, el Betis intentará no fallar ante su público casi 18 meses después. El Benito Villamarín acogerá casi 24.000 espectadores (un 40% del aforo) atendiendo a todas las peticiones de sus socios y con la más que posible vuelta del argentino Germán Pezzella, cuyo regreso está atado y ha sido confirmado por Pellegrini en rueda de prensa.



Los verdiblancos tendrán dos bajas, también por lesión, Marc Bartra y Álex Moreno, ambas en defensa. Pellegrini recibirá a Pezzella con los brazos abiertos para un partido donde buscarán los tres puntos y mejorar sensaciones antes de afrontar cotas más altas. El talento no falta en los sevillanos, que volverán a repetir la dupla Iglesias-Fekir en ataque.



--HORARIOS DE LA JORNADA 2 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 20.



Betis - Cádiz 21.00.



-Sábado 21.



Alavés - Mallorca 17.00.



Granada - Valencia 19.30.



Espanyol - Villarreal 19.30.



Athletic Club - FC Barcelona 22.00.



-Domingo 22.



Real Sociedad - Rayo Vallecano 17.00.



Atlético de Madrid - Elche 19.30.



Levante - Real Madrid 22.00.



-Lunes 23.



Getafe - Sevilla 20.00.



Osasuna - Celta 22.00.