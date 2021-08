Fútbol.- Marcos Llorente: "Mi juego ha dado un vuelco que hasta yo desconocía"

El rojiblanco celebra su renovación hasta 2027



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente reconoció su ilusión por renovar con el cuadro rojiblanco hasta 2027 y valoró de manera positiva el "vuelco" en su juego, para convertirse en un arma más del ataque en busca de cumplir con los objetivos como el título de Liga reciente.



"Muy feliz, muy contento, lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años. Esta renovación a mi familia y a mí nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo todo lo que han depositado en mí", dijo este jueves en declaraciones a los medios del club, un día después del anuncio de su renovación.



Llorente extendió su contrato con el Atleti tres temporadas más de las que tenía, para afianzarse como pieza clave en el conjunto de Diego Pablo Simeone. "Mi juego ha dado un vuelco y esa parte ofensiva que he podido sacar muchos, hasta yo, la desconocían, es bonito marcar goles, dar asistencias", apuntó.



"Con este tipo de cosas ayudas al equipo a cumplir los objetivos y espero que todos estos años siga así. Quiero seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda, es lo más importante y lo que te hace ganar títulos como el que acabamos de ganar. A nivel colectivo, que sigamos con la misma unión que tenemos, seguir luchando por los objetivos del club", añadió.



Llorente reconoció que le emocionó el apoyo recibido por la afición, tras dar el salto desde el Real Madrid, en agosto de 2019. "Siempre estaré muy agradecido de cómo me recibieron mi primer año aquí, que no era una situación fácil. Les hemos echado de menos, con la consecución del campeonato nos hubiese encantado que hubiesen estado para celebrarlo, con muchas ganas de que vuelvan al campo", terminó.