Fútbol.- El histórico de Escocia y el United Denis Law sufre Alzheimer y demencia vascular

LONDRES (REINO UNIDO), 19 (dpa/EP)



El histórico delantero nacido en Aberdeen (Escocia) que hizo historia con la selección escocesa y en el Manchester United, del que es el tercer máximo goleador histórico, sufre Alzheimer y demencia vascular.



"Estoy en un punto en el que siento que quiero ser abierto sobre mi condición", anunció Law en un comunicado. "Me han diagnosticado 'demencia mixta', que es más de un tipo de demencia, en mi caso esta es la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular", explicó.



Law se dio a conocer en el Huddersfield, también jugó en el Manchester City y el Torino, pero se consagró en Old Trafford, llegando al Manchester United en 1962 y marcando 237 goles en 404 partidos con el United.



Apodado 'The King' ('El Rey'), terminó su carrera en la ciudad con el City, mientras que sigue siendo el máximo goleador de Escocia con 30 goles.



"Este ha sido un año extremadamente difícil para todos y los largos períodos de aislamiento ciertamente no han ayudado. Es una enfermedad increíblemente desafiante y problemática y he sido testigo de que muchos amigos pasan por esto", añadió el exjugador.



Por su parte, el United manifestó en un comunicado que Denis Law "siempre será una de las mayores leyendas" del club. "Todos en el Manchester United le envían nuestro amor y nuestros mejores deseos a él y a su familia", apuntó.



"Aplaudimos las valientes palabras de Denis y continuaremos ofreciendo todo el apoyo que podamos mientras se adapta a esta difícil condición", rebló el club de los 'Red Devils'.