Francia recibe sus primeros 5.100 millones del fondo de recuperación europeo

París, 19 ago (EFE).- Francia recibe este jueves su primer desembolso del fondo de recuperación comunitario, un adelanto que se eleva a 5.100 millones de euros, indicó en Twitter el ministro galo de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

Esa transferencia supone el 13 % de la dotación asignada a Francia del fondo de recuperación hasta 2026, un porcentaje que se entrega a todos los Estados miembros una vez se firman los acuerdos de financiación con la Comisión Europea.

Francia tiene previsto recibir en total unos 40.000 millones de euros de ayudas comunitarias para financiar su plan de recuperación, que prevé movilizar 100.000 millones.

España, Italia, Lituania, Grecia, Bélgica, Luxemburgo y Portugal son otros países que ya han recibido financiación del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, la principal columna del fondo de recuperación pactado hace ahora trece meses para reconstruir la economía comunitaria tras la pandemia e impulsar en el proceso las transiciones ecológica y digital.

El segundo pago a Francia, de otros 5.000 millones, debería de efectuarse este otoño.

"Salvo contratiempo sanitario, podríamos recuperar antes de lo previsto nuestro nivel de actividad anterior a la crisis, a finales de 2021 y no a principios de 2022", añadió Le Maire en una entrevista al diario Sud Ouest.

El ministro francés celebró que "cerca de la mitad" de los 100.000 millones del plan de recuperación nacional ya hayan sido movilizados y avanzó que 70.000 millones lo serán de aquí a finales de año.

Casi un tercio de esa cifra total está previsto que vaya destinado a reverdecer la economía, con la renovación y el aislamiento térmico de edificios públicos y privados (escuelas, hospitales, etc.), pero también una especial atención a la inversión en transporte ferroviario y la bicicleta en el día a día.

"Hay una cosa clara: los más modestos no deben pagar el precio de la transición ecológica. Debemos prestar atención a la situación de cada uno si queremos superar este desafío colectivo", añadió Le Maire.

El ministro sostuvo que la vacunación colectiva es la mejor arma para la economía.

Hasta este jueves, 46,9 millones de personas en Francia había recibido al menos una dosis, una cantidad equivalente al 69,6 % de la población total, y 40,1 millones tienen la pauta completa (el 59,6 %).

Le Maire quitó importancia a quienes desde hace cinco semanas consecutivas protestan cada sábado en todo el país contra las medidas para frenar el coronavirus, en particular la implantación del certificado sanitario en el día a día, como para entrar a bares, restaurantes o centros comerciales y culturales.

"Debemos prestar atención a todas las manifestaciones, incluso las minoritarias, pero estas no deben eclipsar la movilización general en favor de la vacunación", concluyó el ministro en Sud Ouest.