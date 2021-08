Flamengo apabulla a Olimpia con global de 9-2 y avanza a semifinales de la Libertadores; Mineiro elimina a River Plate

Fútbol - Copa Libertadores - Cuartos de final - Partido de vuelta - Flamengo vs Olimpia - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brasil - Willian Arao del Flamengo celebra después del partido con sus compañeros, 18 de agosto de 2021. REUTERS/Evaristo Sa

18 ago (Reuters) - Flamengo, uno de los clubes más populares de Brasil, avanzó el miércoles a las semifinales de la Copa Libertadores tras golear 5-1 como local a Olimpia de Paraguay y ganar la serie por un marcador global de 9-2, en una jornada en la cual Atlético Mineiro clasificó al vencer a River Plate.

Con la clasificación a la siguiente ronda, el "Fla" espera por el vencedor del duelo que se jugará el jueves entre su clásico rival Fluminense y Barcelona de Ecuador.

"Para el estado de Río de Janeiro y para el fútbol carioca sería importante tener un clásico, sería histórico tener una semifinal de Libertadores, pero como jugador no elijo adversario", dijo Arao en rueda de prensa. "Hicimos nuestra parte y llegue quien llegue vamos a estudiar e intentar vencer".

En el partido disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo abrió el marcador a los 30 minutos por intermedio de Gabriel "Gabigol" Barbosa y amplió la diferencia seis minutos más tarde a través de Bruno Henrique.

Olimpia descontó al minuto 45 gracias a un gol de Jorge Recalde con asistencia de Braian Ojeda.

En la segunda etapa, el conjunto local dirigido por Renato Gaúcho completó la goleada con tantos de William Arao, Saúl Salcedo en contra de su propia valla y Barbosa a los minutos 49, 55 y 77, respectivamente.

"El grupo está goleado, porque no nos están saliendo las cosas, hay que tener la fortaleza para salir de esto, el que no la tenga no puede jugar en un equipo con ambición", dijo el entrenador de Olimpia, Enrique Landaida, tras la eliminación por goleada.

En el otro partido del miércoles, Atlético Mineiro superó 3-0 como local al club argentino River Plate y pasó a semifinales con un marcador global de 4-0.

Mineiro sacó diferencia a los 22 minutos gracias a un gol de tijera del argentino Matías Zaracho, luego de un envío de Hulk desde el sector derecho.

El segundo gol del conjunto brasileño llegó 12 minutos después a través del mismo Hulk, con un toque por encima del meta Franco Armani tras un pase largo del venezolano Jefferson Savarino.

En la etapa complementaria, Zaracho completó su doblete a los 61 minutos con un remate de cabeza luego de un centro de Savarino desde la derecha.

Tras eliminar a River, Mineiro enfrentará en las semifinales de la principal competencia de clubes del continente al vigente campeón Palmeiras, que el martes dejó en el camino al Sao Paulo.

"Nos costó el partido, nos costó acomodarnos, ellos aprovecharon bien los contragolpes. Hay que seguir, levantar la cabeza", dijo Armani a la televisión local. "La ilusión de todos era seguir en la Copa, teníamos la ilusión de dar vuelta la serie, pero se pudo dar y nos vamos muy tristes".

(Reporte de Ramiro Scandolo, editado por Flora Gómez)