Estados de India se preparan para próxima ola de COVID con foco en los niños

MUMBAI, 19 ago (Reuters) - Varios estados de la India están construyendo instalaciones con más camas pediátricas, además de oxígeno, ya que se teme que los niños que regresan a la escuela sin ser vacunados estén entre los más vulnerables durante una nueva ola de infecciones por coronavirus.

Los administradores de salud observan las tendencias en Estados Unidos, donde un número récord de niños han sido hospitalizados debido a que la variante Delta, que se encontró por primera vez en la India, se ha disparado entre las poblaciones no inoculadas.

Durante una segunda ola de infecciones en India que alcanzó su punto máximo en abril y mayo, cientos de miles de personas murieron por falta de oxígeno e instalaciones médicas, y ahora existe la preocupación de que se acumule otra tercera ola durante los meses de invierno.

"No sabemos cómo se portará el virus, pero esta vez no podemos permitirnos el lujo de no estar preparados", dijo Suhas Prabhu, que dirige el Grupo de Trabajo Pediátrico en el estado occidental de Maharashtra. "Ninguna madre debería tener que buscar una cama de hospital cuando su hijo está enfermo".

El gobierno de Maharashtra ha acumulado medicamentos y ha construido instalaciones para camas pediátricas adicionales y suministros de oxígeno en nuevos centros en Mumbai y Aurangabad.

Construidas en terrenos vacíos o en estadios remodelados, las instalaciones de Mumbai tienen un total de 1.500 camas pediátricas, la mayoría de ellas con oxígeno.

"Podemos aumentar esta capacidad para duplicarla si es necesario", dijo Suresh Kakani, un alto funcionario del organismo cívico de Mumbai.

En la vecina Gujarat, las autoridades han instalado 15.000 camas pediátricas con oxígeno, dijo el comisionado de salud Jai Prakash Shivahare.

India proporciona vacunas a personas mayores de 18 años. La mayoría de las vacunas administradas en el país son fabricadas por AstraZeneca, mientras que también se utilizan inyecciones producidas por el fabricante local Bharat Biotech.

Mientras tanto, se han abierto escuelas en al menos 11 de los 28 estados de la India después de más de un año de cierres, lo que hace temer que puedan convertirse en caldo de cultivo para la transmisión del virus.

En marzo de 2021, menos del 1 por ciento de las muertes por coronavirus en India estaban en el grupo de edad menor de 15 años, según el Ministerio de Salud. Funcionarios dicen que la gravedad de la enfermedad en ese grupo etario ha sido mínima hasta ahora.

Los epidemiólogos afirman que no hay evidencia que demuestre que la variante Delta o cualquier otra mutación afecte a los niños más que a otras partes de la población. (Reporte de Shilpa Jamkhandikar in Mumbai, reporte adicional de Neha Arora en Delhi y Sumit Khanna en Ahmedabad; Editado en español por Janisse Huambachano)