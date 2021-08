Estado mexicano de Quintana Roo en alerta ante el impacto del huracán Grace

Prestadores de servicios resguardan sus embarcaciones el 17 de agosto de 2021 ante la llegada del huracán ?Graceen Puerto Juárez, ciudad de Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

Cancún (México), 18 ago (EFE).- Las autoridades del estado de Quintana Roo, en el sureste de México, indicaron este miércoles que están en alerta y preparados para recibir el impacto de huracán Grace, de categoría 1, que puede darse durante las primeras horas del jueves cerca del municipio de Tulum.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo del estado en la zona norte de la entidad hay unos 120.000 turistas, que mantienen una ocupación hotelera del 60 %.

Hasta el momento no está previsto el traslado de los turistas a los refugios en caso de huracán, aunque ya fueron habilitados y estarán disponibles para los habitantes locales que vive en zonas susceptibles de sufrir inundaciones o de alto riesgo.

En tanto, los 5.700 turistas ubicados en la zona hotelera de Tulum serán trasladados a refugios dentro de sus propias instalaciones o a los que han sido habilitados por las autoridades municipales, informó la Asociación de Hoteleros.

Según su trayectoria y los pronósticos se espera que Grace toque tierra en la Península de Yucatán el jueves por la mañana y el viernes avance por el suroeste del Golfo de México.

Se prevé que el centro del huracán alcanzará las costas de la Península de Yucatán y después se debilitará, para luego volver a cobrar fuerza cuando esté sobre las aguas del Golfo.

CIERRE DE NEGOCIOS Y RESGUARDO

Las autoridades estatales señalaron que entre otras medidas se aplica la ley seca -no venta de alcohol- a partir de las 17.00 horas de este miércoles y además recomendaron el cierre de negocios y resguardo de la comunidad desde las 20.00 horas.

También indicaron que habrá especial vigilancia en la zona hotelera de la costa de Tulum, donde todos los hoteles fueron notificados para aplicar los protocolos necesarios y fueron desalojados unos 60 turistas del área de Punta Allen.

La navegación también quedó restringida, incluso las empresas de transporte marítimo de Cozumel e Isla Mujeres comunicaron el cierre de operaciones en el transcurso del día y además se dieron tres cancelaciones de arribos de cruceros.

A su vez, el aeropuerto de Cancún reportó 124 cancelaciones, 62 llegadas y 62 salidas, en su mayoría de vuelos a Estados Unidos.

Hasta ahora, la terminal aérea de Chetumal no reporta suspensiones y en Cozumel se cancelaron ya tres cruceros.

En tanto, autoridades de la isla de Cozumel dieron a conocer que unos 3.800 turistas salieron de la isla vía aérea o marítima y fueron activadas las aplicaciones "guest assist" y "guest locator" para seguridad de los visitante.

En comunidades pesqueras como Santa Elena y Punta Herrero fueron desalojadas más de 120 personas, quienes ya se encuentran en los refugios temporales que se habilitaron en Felipe Carrillo Puerto, la zona maya del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, informó que mantiene activa la zona de prevención por vientos de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluido Cozumel, en Quintana Roo.

Además de una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Herrero hasta Puerto Costa Maya, en Quintana Roo, y desde Cancún, Quintana Roo, hasta Campeche, Campeche.