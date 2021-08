El último líder vivo del Jemer Rojo defiende su inocencia en su alegato final

Fotografía facilitada por las Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (ECCC, por su sigla en inglés) que muestra al jefe de Estado del régimen del Jemer Rojo, Khieu Samphan. EFE/Mark Peters / Eccc /Archivo

Ho Chi Minh (Vietnam), 19 ago (EFE).- El último líder con vida del Jemer Rojo, Khieu Samphan, defendió este jueves su inocencia en el alegato final de su apelación a la condena por genocidio, celebrada en un tribunal auspiciado por la ONU en Camboya, donde durante cuatro días él y sus abogados han tratado de revocar su anterior condena a cadena perpetua.

"No importa lo que decidan ni si muero en prisión. Moriré recordando siempre el sufrimiento de mi pueblo camboyano. Moriré viendo que estoy solo frente a ustedes. Se me juzga simbólicamente más que por mis actos como individuo", fueron las últimas palabras del antiguo jefe de Estado del régimen a los jueces y fiscales.

Samphan, de 90 años, fue sentenciado en noviembre de 2018 junto a Noun Chea, el "hermano número 2" e ideólogo del Jemer Rojo, quien falleció en agosto de 2019 a los 93 años y con quien también compartió una condena de cadena perpetua por "crímenes contra la humanidad, exterminio, persecución política y otros actos inhumanos".

El tribunal, creado en 2006 con el nombre oficial de Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (CECC), comenzó el lunes las sesiones para escuchar los alegatos de ambas partes, que terminaron hoy, aunque, de ser necesario, el juicio proseguiría hasta el día 27.

En un tono sereno y con cierta resignación, Samphan fue repasando en un discurso de tintes nacionalistas las acusaciones y condenas por matanzas contra vietnamitas residentes en Camboya o miembros de la minoritaria etnia cham y negó su implicación en todas.

Su única concesión fue referente a la reproducción de discursos suyos de su época en el poder (1976-1979), en que señalaba a vietnamitas residentes en Camboya, lo que atribuyó a la guerra con Vietnam y su voluntad de proteger al país contra el Ejército invasor.

"La independencia y la integridad territorial de las fronteras eran siempre mi objetivo. Mi objetivo no era alentar ataques contra civiles", recalcó durante su intervención retransmitida en internet por el tribunal.

"Al final de este largo caso, es importante para mí informarles, especialmente al pueblo camboyano, de que nunca he querido cometer un crimen contra mis compatriotas o contra nadie más", añadió el nonagenario ex dirigente del Jemer Rojo, que criticó la falta de objetividad de la corte.

El tribunal, compuesto por jueces locales y extranjeros que aplican leyes camboyanas e internacionales, prevé emitir su decisión durante el cuarto trimestre de 2022.

Debido a las restricciones vigentes contra la pandemia de la covid-19, se ha limitado la asistencia presencial durante las vistas en este tribunal de público, medios y diplomáticos.

El despiadado Jemer Rojo fue responsable de la muerte de al menos 1,7 millones de personas, o un tercio del país, entre 1975 y 1979 en Camboya debido a las purgas, las hambrunas y el maltrato durante del régimen maoísta liderado por el hermano "número uno", Pol Pot.

Samphan, nacido en 1931 en una familia acomodada y doctorado en Ciencias Económicas en París con una tesis anticapitalista, pergeñó la política agraria del Jemer Rojo y acabó con los años por ser su voz intelectual, portavoz y representante oficial, mientras seguía con lealtad al jefe histórico de la organización extremista.

Fue investido presidente de la República Democrática de Kampuchea en 1976, al año siguiente de que los jemeres rojos asumieran el poder por la fuerza.