El gremio turístico pide facilitar la entrada de pasajeros a Panamá

Pasajeros hacen fila previo a abordar vuelos en el aeropuerto internacional de Tocumen, cerca de la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 19 ago (EFE).- La Cámara Nacional de Turismo de Panamá propuso este jueves facilitar la entrada de pasajeros para reactivar el alicaído sector, ya que en "estos momentos" el país tiene una "oportunidad de oro" al tener baja incidencia en los casos y un rápido proceso de vacunación contra la covid-19.

"Es claro que, en estos momentos Panamá tiene una oportunidad de oro. A diferencia de muchos países de la región, nos encontramos en un punto de estabilidad con tendencias positivas que el país no puede desaprovechar", dijo la Cámara en un comunicado.

El gremio planteó cuatro propuestas para reactivar el turismo, uno de los sectores más golpeados tras la debacle de 2020 a causa de la pandemia con pérdidas millonarias y negocios cerrados.

Así, pidieron reemplazar un actual decreto que establece medidas restrictivas para la entrada de pasajeros al país "por un marco regulatorio sencillo y flexible que facilite el turismo, sin bajar la guardia sanitaria en ningún momento".

La Cámara planteó que este nuevo marco debe "facilitar" el ingreso de pasajeros con el proceso de vacunación contra la covid-19 completado portando un documento que lo evidencia y prueba negativa de origen con 72 horas de antelación.

En el caso de los pasajeros no vacunados, propusieron eliminar la cuarentena preventiva, la segunda prueba a la llegada, así como modificar el listado de "países de alto riesgo".

También reiteraron la eliminación de la cuarentena "en esta etapa de la pandemia, basado en las cifras de Panamá" o usarla "de forma muy escasa y puntual".

Actualmente, entre las exigencias que Panamá solicita para la entrada de pasajeros procedentes de varios destinos, entre ellos, Suramérica, el principal mercado para el turismo panameño, está realizar cuarentenas obligatorias y la realización de dos pruebas PCR.

A eso añadieron que se debe "simplificar la entrada al país para turistas y eliminar la selectividad con la solicitud de los 500 dólares en efectivo, aumentar los esfuerzos internacionales de promoción del destino" e implementar desde Aduanas "semáforos para agilizar las salidas del aeropuerto".

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) anunció que este año realizarán la quinta edición del evento "Integración e Innovación, Claves para la Recuperación del Turismo Sostenible en Panamá", el cual busca abarcar a todos los actores del sector implementado el Plan Maestro de Turismo Sostenible.

La economía de Panamá se desplomó un 17,9 % del año pasado durante la pandemia, mientras que el sector hotelero cerró con unas pérdidas de 480 millones de dólares. Actualmente la ocupación hotelera no llega al 10 % según los datos del sector.