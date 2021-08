El "derbi del oeste" animará la tercera fecha del clausura del fútbol panameño

Francisco Perlo, entrenador del Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá. EFE/ Eliecer Aizprúa/Archivo

Ciudad de Panamá, 19 ago (EFE).- El llamado "derbi del oeste" entre el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el San Francisco de La Chorrera será el partido a seguir en la tercera fecha del torneo Clausura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

CAI y Franciscanos, ambas escuadras de la provincia de Panamá Oeste, se medirán el sábado próximo y llegan en escenarios diferentes a este duelo.

El CAI, entrenado por el venezolano Francisco Perlo, viene de ganar su partido pasado y se mantienen en la tercera plaza, mientras que los "monjes" franciscanos son últimos en las división, solo suma un punto y están en la pelea por no descender está temporada.

Ese mismos sábado, el Herrera F.C., segundo clasificados en el oeste, irán ante el Veraguas C.D., que hasta el momento marcha últimos en la tabla y sin puntos en su contabilidad.

La jornada sabatina de la tercera fecha del clausura panameño bajará el telón con el choque entre el Club Deportivo del Este y el Plaza Amador.

Los placinos, actuales campeones del fútbol panameño, vienen de dos empates en donde no han logrado anotar y esperan romper esa mala racha ante los del Este, que también han igualado en sus dos primeros compromisos de la ronda regular.

El Tauro F.C., uno de los líderes de la división este, y el Sporting San Miguelito se encargarán mañana de la apertura de la tercera fecha del campeonato.

Los taurinos, que han informado en sus redes que a sus juegos de local solo entrarán los vacunados con pauta completa, vienen de ganar su partido pasado, mientras que el elenco de San Miguelito, no pasó de un empate y se ubica en la parte baja de la tabla.

El domingo se sellará la tercera jornada con dos duelos, en donde resalta el partido entre el Atlético Chiriquí y Club Deportivo Universitario.

Los universitarios del técnico anglo-panameño Gary Stempel es el único club con paso perfecto en dos salidas en el torneo e intentarán, jugando de visita, seguir ese ritmo ante el peligroso equipo chiricano, que ha sacado dos empates en sus compromisos.

El otro duelo dominical será el del Alianza F.C., uno de los líderes del Este, ante el Árabe Unido de Colón.

Los aliancistas, que están en esa lucha por no descender, necesitan esos puntos e intentarán aprovechar que los colonenses vienen de caer previo a su encuentro y también luchan por el no descenso.

- Clasificación:

. Este

Equipo PJ PTS

Alianza 2 4

Tauro 2 4

CD Este 2 2

Plaza Amador 2 2

Árabe Unido 2 1

S San Miguelito 2 1

. Oeste

Equipo PJ PTS

Universitario 2 6

Herrera 2 4

CAI 2 3

Atlético Chiriquí 2 2

San Francisco 2 1

Veraguas 2 0.