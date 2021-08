El bate poderoso latino brilla con Cerveceros; Rodríguez; primera victoria

Boston Red Sox first baseman Marwin EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Houston (EE.UU.), 19 ago (EFE).- El bate poderoso latinoamericano tuvo como escenario San Luis, donde el venezolano Avisail García pegó dos cuadrangulares que lo dejaron como el líder del ataque ganador de los Cerveceros de Milwaukee y también mejor toletero latino de la jornada.

Mientras que el joven mexicano Manuel Rodríguez se hizo con su primera victoria desde el montículo al salir de relevista de los Cachorros de Chicago.

García sacudió dos jonrones para ayudar a la causa de Milwaukee, que completaron remontada y triunfo de 6-4 ante los Cardenales de San Luis, y ganaron el decimoséptimo partido de los 19 disputados.

Los Cerveceros ampliaron a 12 juegos sobre los propios Cardenales su ventaja en el primer puesto de la División Central de la Liga Nacional.

El dominicano Willy Adames, que se fue de 3-1, aportó otro cuadrangular por Milwaukee.

García logró vuelacerca en el noveno episodio, cuando había un out ante el cerrador Alex Reyes (5-6), lo que empató el encuentro 3-3.

El toletero venezolano se fue de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas. El mexicano Luis Urías de 2-0 con una anotada.

Los Cachorros ya no tienen nada que hacer de cara a los playoffs, están eliminados, pero mantienen su trabajo de preparar la plantilla de cara a la próxima temporada y el joven lanzador mexicano Manuel Rodríguez consiguió su primera victoria en el partido que ganaron por 7-1 a los Rojos de Cincinnati.

Rodríguez (1-2) trabajó dos entradas sin hit, dio una base por bolas y retiró a tres bateadores por la vía del ponche.

El dominicano Sergio Alcántara desapareció la pelota fuera del parque para irse de 4-1 con anotación e impulsada, mientras que el venezolano Rafael Ortega también botó la pelota fuera del parque y tuvo de 4-2 con dos anotadas.

El dominicano Jorge Polanco remolcó la carrera que puso fin al juego por tercera vez en cuatro compromisos, al batear una línea de sencillo con las bases llenas en la undécima entrada, que permitió a los Mellizos de Minnesota ganar 8-7 a los Indios de Cleveland.

Los Mellizos sobrevivieron después de dilapidar una ventaja de dos carreras en la novena entrada, y estuvieron cerca de ganar el encuentro en la décima.

El antesalista de Cleveland, Ernie Clement, saltó para robarle un hit al venezolano Luis Arráez.

Polanco, quien bateó también un sencillo productor en la primera entrada, definió el encuentro del lunes ante Cleveland con un doblete en la décima entrada.

Un día después, bateó un elevado de sacrificio en la novena, para sentenciar el triunfo sobre Tampa Bay.

Con cinco remolcadas que han puesto fin a juegos en esta campaña, Polanco igualó un récord del club, establecido por Kent Hrbek en 1987.

El quisqueyano es el tercer pelotero desde 1920 en empujar la carrera que pone fin a tres duelos seguidos. Se unió a George Scott, de Milwaukee, quien lo hizo del 11 al 14 de agosto de 1973, y al dominicano Tony Peña, de Pittsburgh, quien lo consiguió del 2 al 6 de junio de 1982.

"Es un bateador especial. En esos momentos, busca ayudar al equipo. Se lo echa a las espaldas y sabe qué hacer", dijo su compatriota y compañero Miguel Sanó, quien bateó un cuadrangular y produjo tres carreras.

A pesar e la derrota los Indios recibieron el apoyo de los dominicanos Amed Rosario de 6-2 con una empujada, José Ramírez de 6-2 con dos anotadas y dos impulsadas, Franmil Reyes de 5-1 con una anotada y una producida. El colombiano Óscar Mercado de 1-0 con una anotada.

Por los Mellizos, Polanco de 6-2 con dos impulsadas, Sanó de 4-2 con dos anotadas y tres producidas. El venezolano Arráez de 3-1 con una anotada y una empujada.

El dominicano Juan Soto botó la pelota fuera del parque y ayudó a los Nacionales de Washington a Ganar 8-5 a los Azulejos de Toronto en partido de interligas que les permitió conseguir la segunda victoria consecutiva, algo que no lograban desde el periodo comprendido del 27 al 29 de julio.

Los Nacionales habían perdido 12 de 13 compromisos antes de esta serie de dos juegos interligas.

Su compatriota Teoscar Hernández logró vuelacera por cuarto partido consecutivo. Pero Toronto sufrió su quinta derrota en seis encuentros desde que alcanzó su mejor foja de la campaña al ubicarse el 11 de agosto 11 juegos por encima de .500.

Por los Nacionales, los dominicanos Víctor Robles se fue de 5-1 con una anotada, Soto de 2-1 con dos anotadas y tres producidas. El venezolano Alcides Escobar de 5-1 con dos anotadas. El cubano Yadiel Hernández de 3-0.