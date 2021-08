El base estadounidense Norris Cole, ex campeón NBA, nuevo jugador del Unicaja

Norris Cole (d). EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY/Archivo

Málaga, 19 ago (EFE).- El base estadounidense Norris Cole, con pasado en la NBA y procedente del Asvel Villeurbanne francés, jugará esta temporada en el Unicaja, que anunció este miércoles que ha alcanzado un principio de acuerdo para su contratación.

Cole, de 32 años, 1,88 metros de estatura y que la pasada campaña ganó la liga francesa con el Asvel Villeurbanne y disputó la Euroliga, cuenta con una larga experiencia NBA y en Europa y entre los títulos de su palmarés destacan dos anillos con los Miami Heat (2012 y 2013).

Sus números en las filas del Asvel Villeurbanne fueron la pasada campaña de 13,7 puntos, 3,6 asistencias y 10,3 de valoración de media en la competición europea, y de 10,4 puntos, 2,1 asistencias y 8,8 de valoración en la liga gala.

El nuevo jugador cajista estuvo seis años en la NBA, tres temporadas y media en los Miami Heat, un año y medio en los New Orleans Pelicans y un año más en las filas de Oklahoma City Centre.

Tras su etapa en la NBA dio el salto a Europa, donde ha jugado en el Maccabi Tel Aviv (Israel), Scandone Avellino (Italia), Buducnost (Montenegro), AS Monaco (Francia) y Asvel Villeurbanne.

Entre sus éxitos en el baloncesto europeo figuran sendos títulos de las ligas de Israel (2017-18) y Francia (2020-21), y el de la Copa de Montenegro.

Norris Cole sustituye en la plantilla malagueña al base italiano Marco Spissu, que no superó él reconocimiento médico, y es el tercer fichaje del Unicaja tras el ala-pívot Jonathan Barreiro y el pívot nigeriano Michael Eric.