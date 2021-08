El argentino Freire descarta que los Pumas UNAM atraviesen una crisis

Nicolás Freire (d) de Pumas pelea por el balón con Roberto Nurse de Pachuca en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de Mexico (México). EFE/Carlos Ramírez/Archivo

México, 19 ago (EFE).- El argentino Nicolás Freire, defensa de los Pumas UNAM, descartó este jueves que su equipo, ubicado en la última posición del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano, atraviese una crisis.

"No veo crisis, veo malos resultados. Veo trabajo que no se ve reflejado el día del partido, veo enojo, que lo vamos a canalizar para que nos dé cosas buenas y nada más. Esto es de resultados, nosotros contra Puebla vamos a ganar y agárrense porque ganamos y no nos paran", explicó en rueda de prensa.

Los Pumas UNAM se encuentran al fondo de la tabla del Apertura con dos puntos, debido a que en las primeras cinco jornadas suman dos empates y tres derrotas. En la sexta fecha, los dirigidos por el argentino Andrés Lillini recibirán el domingo al Puebla.

"En Pumas hay una gran calidad de jugadores, nos merecemos estar en una mejor posición en la tabla. Nos da bronca que se hable tanto, que se golpee al cuerpo técnico y a la directiva, los jugadores somos los responsables del mal momento", añadió el zaguero, de 27 años.

Freire negó que el Apertura 2021 esté perdido para los Pumas y recordó que el torneo pasado el Pachuca del estratega uruguayo Paulo Pezzolano tuvo una buena racha en las últimas siete jornadas que le permitió llegar hasta las semifinales.

"Si mal no recuerdo, el torneo pasado el Pachuca comenzó a ganar en la fecha 10, antes querían echar al técnico y a la directiva, pero Pachuca comenzó a ganar en la fecha 10, tuvo una buena liguilla y no se habló más", expresó el oriundo de Buenos Aires.

El antiguo futbolista de Argentino Juniors reveló que la plantilla de los Pumas se ha apoyado en sesiones de coaching para salir del momento negativo.

"Tenemos que lidiar con esa presión que es parte del fútbol, desde que empezamos a jugar lo vemos así y ahora se habla más por los resultados, pero eso no quita que cuando tenemos buenos momentos no haya presión", comentó Freire.

El jugador sudamericano negó que la defensa de los Pumas, la segunda peor del torneo con ocho goles recibidos, necesite de otro refuerzo tras la baja del medallista olímpico mexicano Johan Vásquez, quien fichó por el Génova italiano.

"Lo que nosotros necesitamos es ganar, hacer un gol, y tener un arco en cero, eso nos dará el golpe de confianza para lo que se viene. Nosotros no solo jugamos para la institución, sino por la dignidad, somos jugadores profesionales, vivimos de esto", finalizó.