Duque hará visita de Estado de tres días a Corea del Sur

El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 18 ago (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, realizará entre el 24 y el 26 de este mes una visita de Estado a Corea del Sur que se centrará en la reactivación económica y la vacunación contra la pandemia de la covid-19.

La Presidencia informó este miércoles en un comunicado que el jefe de Estado tendrá encuentros con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in; el Alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, y representantes del sector empresarial y de las cinco cámaras de comercio más importantes de ese país.

Duque buscará consolidar proyectos de infraestructura de vías 4G y 5G, y visitará complejos tecnológicos, universitarios, de salud y vacunación.

También buscará afianzar alianzas con las industrias creativas, con empresas emergentes que desarrollan ideas innovadoras, relacionadas con el mundo digital y tecnológico y emprendimientos cinematográficos y audiovisuales.

Durante su visita el gobernante colombiano asistirá a la firma de instrumentos de cooperación, entre los que se destacan un acuerdo sobre cooperación en salud y desarrollo de vacunas, y dos memorandos de entendimiento de cooperación en cultura y economía creativa, y con la repatriación de cuerpos de militares colombianos caídos en combate durante la Guerra de 1950.

Otros puntos de la agenda de Duque se centran en asuntos de comercio, industria, emprendimiento e innovación.

Colombia, en materia comercial, busca lograr una mayor diversificación y crecimiento de sus exportaciones de bienes no minero-energéticos.

En el sector agrícola hay oportunidades para aprovechar, por lo cual se solicitará a las autoridades sanitarias de Corea del Sur el rápido avance en los procesos de admisibilidad de productos colombianos, entre ellos la carne de cerdo.

También busca fortalecer la oferta de café, extractos y esencias de café, flores, banano, aguacate y pulpa de frutas, para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado coreano, no solo en bienes sino en servicios.

En cuanto a industria e infraestructura, el interés de Colombia incluye proyectos como la ruta sostenible del cobre, la planta de regasificación de Buenaventura (suroeste) y la tercera subasta de energías renovables.

Y en el emprendimiento se destacan temas de cooperación como la reactivación de las pymes manufactureras colombianas, afectadas por las medidas para contener el covid-19; la capacitación de la cadena de industrias del movimiento (automotriz, astillero y aeronáutico) y lanzamiento del Consejo Empresarial Colombia-Corea, entre otros.

Los dos países mantienen además una estrecha amistad desde mediados del siglo XX cuando Colombia fue la única nación latinoamericana que envió un batallón a la Guerra de Corea (1950-1953) en apoyo de las tropas surcoreanas.