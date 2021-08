¿Cuándo debutará Messi en el PSG?

PARÍS (AP) — ¿Cuándo será el debut de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain?

El técnico Mauricio Pochettino se mostró evasivo sobre la posibilidad que el astro argentino tenga sus primeros minutos en la liga francesa el viernes contra el Brest.

“Estamos analizando si va a estar en el grupo o no", dijo el timonel argentino. "Los criterios son físicos, futbolísticos y de las dinámicas de los grupos. Hay que encontrar un equilibrio”.

Todo indica que Messi no entrará en la convocatoria para viajar a Brest. El delantero estuvo un mes sin entrenar tras llevar a Argentina a la conquista de la Copa América el 10 de julio.

Messi apenas ha acumulado siete días entrenando con el conjunto parisino. La carga ha sido liviana y lo que se pretende es ser cauto en cuanto a tenerle a punto. El debut en cancha podría darse con una visita al Reims el 29 de agosto, justo antes de un parón internacional para disputar las eliminatorias de la Copa del Mundo.

Pochettino destacó la buena integración de Messi al plantel.

“La conexión fue muy rápida, muy buen ‘feeling’ en el vestuario con sus compañeros", dijo Pochettino. “El entendimiento no es solo en el campo sino también en el juego”.

“Lo que aporta todo el mundo lo sabe. La presencia de Leo aquí con nosotros, ya sabemos lo que es, hablamos muchísimos en esto últimos días, todo es positivo, un muy bien ambiente en el grupo, se adaptó muy bien y muy rápido”, añadió.

El PSG inició la liga con victorias en sus primeros dos partidos y cualquier resultado que no sea otra será una enorme sorpresa. Brest sacó empates en las primeras dos jornadas.

APLAUSOS Y ABUCHEOS

Messi tuvo una presentación en sociedad el pasado fin de semana cuando el PSG recibió al Estrasburgo. La afición en el Parque de los Príncipes pudo corear el nombre de Messi al acudir como espectador.

Pero varios sectores de la grada abuchearon a todo pulmón cuando el nombre del atacante francés Kylian Mbappé fue anunciado como parte de la alineación.

Es obvio que varios hinchas del PSG están molestos con Mbappé, quien no aceptado renovar su contrato. Al mismo tiempo, se conjetura que podría ser vendido al Real Madrid.

“Yo no escuché los abucheos", dijo Pochettino. "Lo encuentro muy bien a Kylian. Motivado, trabajando muy duro... Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en este curso que iniciamos hace un par de semanas”.

El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, se expresó desafiante durante la primera rueda de prensa con Messi el miércoles pasado al afirmar vehemente que Mbappe se quedó “sin excusas” para irse, como la calidad de la plantilla tras un verano de varios fichajes de impacto.

Pero Mbappé quiere jugar en un equipo en el que el ataque gire en torno a él.

Con Neymar y ahora Messi en el PSG, eso se antoja poco probable y no se podría despreciar una oferta de 150 millones de euros del Madrid.

El contrato de Mbappé acaba el final de la temporada y podrá irse gratis.

Pochettino afrontó con buen humor las constantes preguntas sobre el futuro de Mbappé.

“Es un período que me tomo con cierto humor y siendo positivo también”, señaló. “Es parte del fútbol. Hay muchas cosas que se dicen y hablan. Ya hemos visto que algunas cosas pueden ser, otras no pueden ser, otras no son”.