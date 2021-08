Chile.- Enagás y Acciona se alían para impulsar un proyecto de hidrógeno verde en Chile por 25,65 millones

19-08-2021 Planta de regasificación de GNL Quintero en Chile ECONOMIA ENAGÁS



Enagás, Acciona Energía y GNL Quintero se han asociado para desarrollar una planta de electrólisis para la generación de hidrógeno verde, a partir de agua (H2O) y electricidad renovable, en la Bahía de Quintero (Chile), cuya inversión ascenderá a unos 30 millones de dólares (unos 25,65 millones de euros), informaron las compañías.



En concreto, la planta, que se emplazará en el terminal de regasificación de GNL Quintero -del que es el principal accionista Enagás con una participación del 45,4%-, tendrá una potencia nominal de 10 megavatios (MW) y considera una producción inicial del orden de 500 toneladas al año, la cual se irá incrementando de manera gradual en función de la demanda de hidrógeno verde que se genere en la zona.



La operación del proyecto 'Hidrógeno Verde Bahía Quintero' busca ofrecer una alternativa energética limpia y sostenible, contribuyendo al proceso de descarbonización de la matriz energética del país sudamericano y de la recuperación ambiental de las comunas de Puchuncaví y Quintero, en la Región de Valparaíso.



El hidrógeno verde se produce mediante un proceso de electrólisis, que separa las moléculas de agua en moléculas de gases de hidrógeno (H2) y oxígeno (O2), utilizando electricidad proveniente de energías 100% renovables.



El hidrógeno verde producido puede tener múltiples aplicaciones de reemplazo de otros combustibles en procesos industriales, mineros, en puertos (carbón, diésel, etc.), ya sea sólo o mezclado con gas natural (como 'blending') y en aplicaciones de transporte, entre otros. A futuro, podría inyectarse en las redes de distribución de gas natural para consumo industrial o residencial en distintos puntos del país.



El 'country manager' de Enagás en Chile, José Antonio de las Heras, consideró que este proyecto supone "dar un paso más" en la apuesta del grupo por los gases renovables (hidrógeno verde y biometano) como vector energético de futuro y permite poner en valor su experiencia como compañía de infraestructuras.



"Estamos convencidos de que Chile cuenta con factores competitivos únicos que le van a permitir jugar un papel clave en el desarrollo del hidrógeno verde, por lo que nuestro compromiso con el proyecto es máximo", añadió.



Por su parte, el director general para Sudamérica de Acciona Energía, José Ignacio Escobar, se mostró "entusiasmado" con el proyecto y destacó que se cuenta con las fortalezas necesarias para convertirlo "en la punta de lanza del despegue de la producción de hidrógeno verde en Chile".



Mientras, el gerente general de GNL Quintero, Antonio Bacigalupo, indicó que para afrontar el desafío de la descarbonización de la matriz energética en el país, la sociedad pone su "experiencia con el GNL y su conocimiento operacional a disposición de este nuevo proyecto de hidrógeno verde destinado a la zona central del país".



NUEVA ALIANZA ENTRE ENAGÁS Y ACCIONA.



Este tipo de alianzas no es nueva para Enagás y Acciona Energía, que ya colaboran en la construcción de la primera planta de hidrógeno verde de España, en las Islas Baleares.



El proyecto 'Power to Green Hydrogen Mallorca' tiene como objetivo el despliegue de las infraestructuras necesarias para desarrollar un ecosistema de hidrógeno renovable en Mallorca y cuenta con una subvención de 10 millones de euros de fondos otorgados por el organismo de la Comisión Europea Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).



Además, el proyecto 'Green Hysland' generará, distribuirá y utilizará en Mallorca al menos 300 toneladas de hidrógeno renovable al año, reduciendo las emisiones de CO2 de la isla en hasta 20.700 toneladas al año.



Esta iniciativa, además de contar con financiación europea, está integrada por 30 socios de 11 países, nueve de la Unión Europea, además de Chile y Marruecos.