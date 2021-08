Bauer, de los Dodgers, gana una batalla legal a la mujer que pidió una orden de alejamiento

En la imagen, el abridor estelar de los Dodgers de Los Angeles, Trevor Bauer. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Los Angeles (EEUU), 19 ago (EFE).- El abridor estelar de los Dodgers de Los Angeles, Trevor Bauer, logró este jueves un gran triunfo legal después que una jueza denegó una orden de restricción a una mujer que dijo que la asfixió hasta dejarla inconsciente y la golpeó repetidamente durante dos encuentros sexuales consentidos.

Al denegar la orden después de una audiencia de cuatro días, la jueza Dianna Gould-Saltman dijo que según el testimonio de la mujer de San Diego de 27 años, Bauer siguió sus límites cuando ella los estableció, y no podía conocer los límites que ella establecía al no expresarlos.

"Consideramos en un encuentro sexual que cuando una mujer dice que no, se le debe creer", dijo Gould-Saltman, "entonces, ¿qué debemos hacer cuando dice que sí?".

La jueza dijo que la petición de la mujer pidiendo la orden de restricción por violencia doméstica era "materialmente engañosa".

El pelotero de 30 años, que estuvo presente en la audiencia, no mostró ningún tipo de reacción visible a la decisión emitida por la jueza.

Fue una gran victoria para Bauer en su lucha pública para limpiar su nombre, pero la policía y las Grandes Ligas todavía están investigando el incidente.

Las mayores pusieron a Bauer en licencia administrativa pagada el 2 de julio y se extendió hasta el viernes.

Mientras que la policía de Pasadena (California), todavía está investigando el caso.

El abogado de la mujer se negó a comentar fuera del tribunal la decisión adoptada por la jueza.

La mayor parte de la audiencia consistió en el testimonio de la propia mujer, junto con breves apariciones en el estrado de la enfermera que le hizo un examen de agresión sexual después del segundo encuentro a principios de este año, un médico llamado por el equipo de Bauer para analizar esos hallazgos, y el mejor amigo de la mujer.

La abogada de la mujer, Lisa Helfend Meyer, dijo durante su argumento final el jueves que Bauer fue mucho más allá del consentimiento cuando ahogó a la mujer hasta dejarla inconsciente y la golpeó repetidamente durante el sexo.

Meyer dijo que aplaudió a su cliente por ser "capaz de enfrentarse a este monstruo y hacer lo correcto".

Por su parte, el abogado de Bauer, Shawn Holley, lo calificó como alguien que tiene claro lo que quiere y no hizo nada sin su consentimiento.

Estamos aquí "por las mentiras que le dijo a Trevor y, en última instancia, por las mentiras que se dijo a sí misma", destacó Holley.

La jueza dictaminó más temprano en el día que Bauer no necesitaba testificar después de que dijo que invocaría la Quinta Enmienda para prácticamente todas las preguntas que le pudieran hacer.

Normalmente, en asuntos civiles, un testigo invocaría la Quinta Enmienda pregunta por pregunta.

Mientras desde los Dodgers no han querido hacer ningún comentario oficial sobre la decisión de la jueza Gould-Saltman, pero es probable que en los próximos días podrán contar con los servicios de Bauer, que al comienzo de temporada firmó un contrato millonario de tres temporadas y 102 millones de dólares.