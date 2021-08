Argentina hará censo de población en 2022 y sumará un cuestionario digital

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Alberto Valdes/Archivo

Buenos Aires, 18 ago (EFE).- Argentina realizará en 2022 un censo general de población que por primera vez incorporará la posibilidad de que los ciudadanos respondan preguntas a través de un cuestionario digital.

"Un censo es un trabajo muy importante para un país, es una suerte de fotografía que le tomamos a la sociedad y al Estado argentino cada diez años que nos permite saber exactamente qué políticas implementar", dijo este miércoles el presidente argentino, Alberto Fernández, en la reunión inaugural del Comité Operativo Censal.

Argentina realizó su último censo de población el 27 de octubre de 2010, pero aquella jornada se vio marcada por el fallecimiento ese día del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

El país suramericano debió celebrar un nuevo censo el año pasado, pero el operativo debió ser postergado por la pandemia de covid-19.

"El último censo, muy traumático porque amanecí con la noticia del fallecimiento de Néstor. Y la pandemia nos ha obligado a postergar el censo. Pero ahora lo podemos hacer", señaló Fernández.

El censo se realizará el 18 de mayo de 2022 y ese día será no laborable.

Los resultados básicos preliminares estarán disponibles un mes después, mientras que los resultados ampliados definitivos serán presentados trece meses después de la realización del censo.

El director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, destacó que por primera vez Argentina realizará lo que se denomina un "censo de derecho", es decir, que las personas serán contabilizadas donde residan habitualmente y no en el sitio donde pasaron la noche anterior al censo ("censo de hecho").

"Esto nos permite contabilizar la población en los lugares donde efectivamente más demanda servicios. Este cambio no es menor. La mayoría de los países en el mundo ya están utilizando este tipo de censos", afirmó Lavagna.

Otra novedad será la puesta en marcha de un "e-censo" (censo electrónico), una plataforma que permitirá a los ciudadanos responder por vía digital y antes del día del censo el cuestionario que se aplicará en este operativo.

"Toda persona que habite en suelo argentino va a tener dos meses para completarlo y el día del censo, en el que el censista va casa a por casa, entregará un código que acredita que completó el e-censo. Esto es un salto en término de calidad y de velocidad en el procesamiento de los datos", resaltó Lavagna.

Las personas que no completen el cuestionario en forma digital entre el 16 de marzo y el 18 de mayo podrán responder las preguntas el día del censo cuando sean visitadas en sus hogares.