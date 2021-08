Alejandro Albalá y Asraf Beno coinciden en 'La última cena'

01-01-1970 Alejandro Albalá EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



Paz Padilla lo había avisado al principio de la noche en 'La última cena', iba a sentarse con todos los comensales una persona que es íntimo enemigo de uno de ellos y aunque todas las apuestas iban por Kiko Matamoros... al final hemos visto a Alejandro Albalá aparecer en pantalla y sentarse en el mismo plató que Asraf Beno.



Aunque Makoke estaba bromeando con una aparición de Matamoros, finalmente Asraf ha dado en el clavo, ya que él mismo decía al inicio del programa que le daba la sensación que sería Alejandro Albalá. Una sorpresa para él que se ha hecho realidad tras haber tenido con él varios enfrentamientos por su chica, Isa Pantoja.



"Buenas noches a todos, sobre todo a mis compañeros de 'Supervivientes 2021'" empezaba diciendo Alejandro Albalá y cuando Paz le preguntaba a Asraf por cómo veía a su enemigo, este contestaba: "Lo veo muy chiquitito ahí, yo no tengo problema en que comparta plató conmigo".



Aunque no le ha gustado nada, Asraf le ha comentado a la presentadora que no le importaba compartir plató con él y cuando Alejandro ha entrado en directo ha confesado que es de las primeras veces que le ve en persona: "No le había visto nunca, es la segunda vez que nos vemos, la primera vez le vi cenando en un sitio que me miró de una manera con la que yo me asusté. Luego como Tom estuvo en 'Supervivientes' me había dicho que alguien le había hablado mal de mí y yo dije que era Tom, ya que son amigos".



"Yo no hablo de ti" le contestaba Asraf y finalmente Tom aseguraba que fue el Maestro Joao quien le habló mal de Alejandro antes de que iniciara su aventura en 'Supervivientes 2021'. A pesar de sus malos entendidos, los dos han sabido guardar distancias y convivir en el mismo plató de televisión.