Afganistán.- Guterres no descarta dialogar con los talibán si es lo que debe hacer

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha explicado este jueves que todavía no ha hablado con los talibán, pero está "dispuesto" a dialogar él mismo "cuando esté claro con quién y con qué propósito".



En un encuentro con la prensa para abordar la actual situación en Afganistán, así como la de otros países en problemas como Etiopía y Haití, Guterres ha contado que si bien él no ha entablado contacto directo con los talibán, sí lo ha hecho, y de manera "estrecha, "la gente" de Naciones Unidas que se encuentra sobre el terreno.



"Estoy dispuesto a hablar yo mismo cuando esté claro con quién debo y con qué propósito", ha respondido el secretario general de Naciones Unidas a una pregunta sobre si existe la posibilidad de que hablara con los insurgentes.



Guterres ha contado que se halla en contacto con las autoridades de Qatar, quienes se encuentra actualmente dialogando con los talibán. "Seguimos y apoyamos la inicitaiva. Esperemos que haya una manera de lograr un gobierno inclusivo en Afganistán", ha confiado.



Guterres ha pedido a la comunidad internacional que utilice las aspiraciones de legitimidad de los talibán para exigirles "con una sola voz" que para que se produzca tal reconocimiento antes es "fundamental" un gobierno inclusivo con todos los grupos étnicos del país y un Afganistán en el que haya "pleno respeto por los Derechos Humanos y, en particular, los de las mujeres y niñas".



Además, ha exigido también libertad y seguridad para todos aquellos que quieran salir del país y no permitir "nunca más" que Afganistán vuelva a ser utilizado por ninguna organización terrorista para planear y llevar a cabo sus ataques contra la comunidad internacional.



En cuento a la situación del aeropuerto de Kabul, Guterres ha celebrado que tras unos primeros días muy caóticas, la situación ahora parece más "fluida" y ha descartado las sugerencia de que Naciones Unidas sea la encargada de administrar esas instalaciones durante las evacuaciones, pues "no es realista" debido a la actual presencia sobre el terreno de la organización.



"No creo que tengamos la capacidad para administrar el aeropuerto. Podemos cooperar, obviamente, con todas las partes, si nuestra presencia se considera útil, pero pensar que la ONU puede manejar el aeropuerto en las circunstancias actuales, sabiendo cuál es nuestra presencia sobre el terreno, no creo que sea realista", ha explicado.