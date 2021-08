Afganistán.- España no concreta el número de evacuados por la "situación compleja" en Kabul: "La lista es dinámica"

19-08-2021 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Félix Bolaños, en la primera la reunión interministerial para coordinar las acciones en Afganistán, a 19 de agosto de 2021, en Madrid, (España). La reunión de este jueves, la primera para abordar la tensa situación que se vive en Afganistán tras la toma del poder de los talibán, se ha realizado por videoconferencia y tiene como objetivo llevar a cabo la coordinación del retorno del personal de la Embajada española en Afganistán y de los españoles que permanecen en este país, así como de los colaboradores afganos, con el fin de garantizar un retorno seguro. POLITICA Pool Moncloa / Fernando Calvo



El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha explicado este jueves que no puede confirmar el número de evacuados de Afganistán porque la situación es Kabul es "compleja y desesperante" y ha señalado que el objetivo del Ejecutivo es poder evacuar "a las máximas personas posibles".



Así se ha pronunciado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que no ha confirmado si serían 800 las personas repatriadas desde Afganistán. "El número no lo puedo confirmar, lamentablemente. La situación en Kabul, en los alrededores del aeropuerto, es muy compleja, desesperante y angustiosa para miles de personas y familias", ha subrayado.



En este contexto, Bolaños ha apuntado que desde el Ejecutivo quieren evacuar "a cuanto más personas, mejor", también a los colaboradores afganos con el contingente español y europeo. Sin embargo, el ministro ha explicado que "no está siendo fácil contactar con ellos" por lo que prefiere "no hablar de números concretos" de evacuados.



"Vayamos trabajando poco a poco. Ojalá podamos evacuar a cuanto más personas mejor y en el plazo más breve posible", ha dicho. Así, ha insistido en que la lista de evacuados es "dinámica" y que están en contacto con los colaboradores que han trabajado con España estos últimos años. "Con otros no hemos podido contactar. Nuestra idea es evacuar a las máximas personas posibles", ha recalcado.



En este sentido, Bolaños ha asegurado que es "muy difícil" hacer "una previsión con un mínimo rigor" sobre cuánto tiempo durará el operativo de evacuación ante la situación en el país. "No es previsible que se resuelva en unos pocos días", ha confirmado.



El ministro ha subrayado que hay un contingente español, junto a tropas de EEUU y de la UE, para "garantizar la seguridad" en el aeropuerto que, "de momento, es una zona segura", aunque "las complicaciones están en las inmediaciones", ha precisado. Bolaños ha destacado que se está trabajando en un corredor seguro para "garantizar que se pueda llegar" hasta la base aérea "y puedan embarcar".



Sobre las críticas de la oposición, el ministro ha defendido "que no con todo se debe hacer política" porque, en su opinión, la política exterior "siempre ha sido de Estado" y se trata de "una crisis humanitaria". "Se me hace difícil que en esto haya la más mínima diferencia entre la oposición y el Gobierno", ha apuntado.



Por último, ha afirmado que el Ejecutivo "está trabajando junto al resto de gobiernos europeos para evacuar cuanto antes" y está dando explicaciones, con el ministro José Manuel Albares contactando con los portavoces de Exteriores y con él mismo informando a los portavoces de los grupos parlamentarios. "No se puede decir que no estamos dando explicaciones. Lo prioritario es afrontar la crisis humanitaria", ha zanjado.