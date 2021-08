Afganistán.- El segundo avión militar para las evacuaciones de Afganistán sale desde Dubái a Kabul esta madrugada

19-08-2021 Varias personas repatriadas llegan a la pista tras bajarse del avión A400M en el que ha sido evacuados de Kabul, a 19 de agosto de 2021, en Torrejón de Ardoz, Madrid, (España). El avión, enviado por el Gobierno de España, ha repatriado a un primer grupo de 55 españoles y colaboradores afganos. La repatriación se produce debido a la tensa situación en la que se encuentra Afganistán donde los talibán se hicieron el pasado domingo con el control. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El segundo avión A400M para evacuar al segundo grupo de personas de Afganistán partirá esta próxima madrugada, a las 03.00 horas, desde Dubái al aeropuerto de Kabul, según han informado el Ministerio de Defensa y el de Asuntos Exteriores en un comunicado conjunto.



El Gobierno ha dado por completada este jueves la primera fase de la evacuación de Afganistán de españoles y colaboradores afganos tras la llegada a Madrid de un primer grupo de 53 evacuados entre los que figuran los únicos cinco españoles que permanecían en el país.



El A400M consiguió sacar de Kabul a este primer grupo, integrado además por algunos colaboradores afganos y sus familias así como otros que trabajaron para la UE, a primera hora de la tarde del miércoles vía Dubái, donde permanece otro avión así como uno medicalizado a la espera de poder llevar a cabo un segundo vuelo de evacuación.



Además, el Ministerio de Defensa ha enviado este jueves un cuarto avión hacia Dubái para sumarse al operativo para proceder a la evacuación de colaboradores afganos una vez completada la repatriación de los españoles que aún quedaban en Afganistán. Según ha informado el departamento que dirige Margarita Robles, el avión, al igual que los dos primeros A400M enviados hacia Dubái, ha desplegado de la base aérea de Zaragoza.



Desde el Gobierno, no obstante, no concretan el número de evacuados de Afganistán porque la situación es Kabul es "compleja y desesperante" aunque el objetivo del Ejecutivo es poder evacuar "a las máximas personas posibles".



"El número no lo puedo confirmar, lamentablemente. La situación en Kabul, en los alrededores del aeropuerto, es muy compleja, desesperante y angustiosa para miles de personas y familias", ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.