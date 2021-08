Abogado de mujeres que acusan a Watson admite investigación del FBI

Watson ha negado las acusaciones y sus abogados han matizado que hubo "alguna actividad sexual" durante algunas de las citas, aunque sin coacción a las mujeres. EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Houston (EE.UU.), 18 ago (EFE).- El abogado Tony Buzbee, representante de 22 mujeres que han demandado por agresión y acoso sexual al mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, anunció este miércoles que él y algunas de sus clientas han hablado del caso con el FBI.

Buzbee aludió de forma lacónica el viernes pasado a un contacto suyo con el FBI a través de 'League of Justice', una página de internet que informa sobre deportes y la ley: "se acercó a mí y respondí".

Tras la revelación de Buzbee, los abogados de Watson declararon que el jugador ya había hablado a comienzos del año con el FBI sobre presuntos intentos de extorsión por parte de alguna de sus acusadoras.

Las 22 mujeres acusan a Watson de agresión sexual, de tener un comportamiento sexual inapropiado o besarlas en contra de su voluntad durante sesiones de masaje.

Watson ha negado las acusaciones y sus abogados han matizado que hubo "alguna actividad sexual" durante algunas de las citas, aunque sin coacción a las mujeres.

La NFL ha lanzado su propia investigación.

El abogado principal de Watson, Rusty Hardin, criticó hoy a Buzbee por revelar la intervención del FBI en el caso y le recordó que las investigaciones de esa agencia generalmente se mantienen confidenciales.

"Lo que quiere es estar ahí y promocionarse a sí mismo", subrayó.

El abogado Hardin reveló durante una conferencia de prensa textos de un diálogo que alguna de las acusadoras habría tenido con el jugador.

"Solo quiero decir que me disculpo por mis acciones. Esa no fui yo. Y si pudiera recuperar ese momento, lo haría. Realmente devalué mi integridad y profesionalismo", habría dicho la mujer a Watson.

Los abogados de Watson han tratado de equilibrar su defensa de la estrella de la NFL y al mismo tiempo condenar la violencia sexual contra las mujeres.

Pero los abogados de Watson han calificado las demandas en su contra como una "apropiación de dinero" y respondieron que las 22 mujeres que presentaron una demanda están mintiendo, una estrategia que algunos expertos y defensores dicen que se basa en tropos de uso prolongado diseñados para minimizar tales acusaciones.

Buzbee ha dicho que algunos de sus clientas se han enfrentado a críticas e incluso amenazas de muerte.

El futuro de Watson con los Texans permanece en el limbo.

Watson se presentó en el campo de entrenamiento en julio para evitar ser multado con 50.000 dólares por cada día que faltase a la concentración del equipo.

El mariscal de campo renovó el año pasado su contrato con los Texans por cuatro años a cambio de 160 millones de dólares.