Victoria Federica, fan incondicional de Pablo López, lo da todo en el concierto del artista en Starlite

18-08-2021 Victoria Federica es una gran fan de Pablo López y se lo pasó en grande durante el concierto POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Intentando disfrutar sus interminables vacaciones al margen del foco mediático, Victoria Federica está viviendo un verano de lo más especial en Marbella donde, instalada desde el pasado mes de julio, combina a la perfección jornadas playeras con salidas nocturnas, convirtiéndose en una de las celebrities imprescindibles en todo concierto que se precie del Starlite Festival.



La hija de la Infanta Elena - que por cierto está pasando unos días en Bidart con la Infanta Cristina y su familia al completo y a la que todavía no hemos visto con Victoria ni con Froilán este verano - se ha dejado ver en el concierto de Pablo López en la localidad malagueña y, a pesar de no pasar por el photocall para intentar pasar desapercibida, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche.



Sin la compañía de su inseparable Jorge Bárcenas, con quien estos días celebra su segundo aniversario de amor, la 'it girl' disfrutó del concierto de uno de sus artistas favoritos y, demostrando que es una gran fan de Pablo López, no dudó en corear sus grandes éxitos. Cual corista, una emocionada Victoria cantó a voz en grito temas como "El patio" o "El enemigo", demostrando que se sabe sus letras a la perfección y arrancando las sonrisas de su acompañante, una buena amiga con la que no dejó de compartir confidencias durante toda la noche.



¡Dale al play y no te pierdas la faceta más desconocida de Victoria Federica coreando pletórica las canciones más conocidas de Pablo López!