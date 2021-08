Tenis.-La 'Armada' vive una mala jornada en Cincinnati con las eliminaciones de Bautista, Davidovich, Alcaraz y Ramos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La 'Armada' española vivió una mala jornada este martes en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), sexto Masters 1.000 de la temporada, y donde sufrió la eliminación de Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Carlos Alcaraz y Albert Ramos, sus cuatro representantes.



Bautista, cabeza de serie número 13 en esta cita sobre pista dura, se despidió a las primeras de cambio después de perder contra el búlgaro Grigor Dimitrov en dos sets (6-3 y 6-4) en un partido que se resolvió en 1 hora y 24 minutos de juego.



El castellonense ha jugado cinco veces en su carrera contra Dimitrov y ha perdido en cuatro ocasiones. Este martes no pudo cambiar su suerte en un duelo que estuvo condicionado por el espectacular acierto de su rival con el saque directo. Hasta 16 'aces' firmó el jugador de Haskovo por los dos del español.



Bautista -número 16 de la ATP- intentó reponerse en el segundo asalto, pero Dimitrov -21º del ranking- estuvo especialmente certero en los puntos decisivos y no tuvo problemas para sentenciar su pase a segunda ronda, apearle y citarse con el kazajo Aleksandr Búblik en dieciseisavos de final.



Tampoco pudo seguir adelante Alejandro Davidovich, derrotado tras más de dos horas en tres mangas (6-1, 6-7, 6-1) por el polaco Hubert Hruckaz, noveno favorito en Cincinnati. El malagueño también fue víctima del poderoso saque (15 'aces') de su rival, al que sólo pudo contener en el segundo set, donde fue capaz de levantar un 'break' en contra.



El joven Carlos Alcaraz, clasificado para el cuadro principal desde la previa, también resultó eliminado en su estreno en el Masters 1.000 estadounidense por el italiano Lorenzo Sonego, que se impuso en dos sets por 6-3, 7-6(6).



El tenista murciano empezó bien, pero no aprovechó su ventaja en la primera manga, dominada, salvo en su inicio, claramente por su rival. En la segunda, en cambio, después de desperdiciar sus opciones de rotura, se vio 4-2 abajo, pero fue capaz de reaccionar y llevar el parcial a una 'muerte súbita' donde, tras gozar de una bola de set con saque, terminó cayendo.



Finalmente, el carrusel de derrotas de la 'Armada' en este martes en Cincinnati lo completó Albert Ramos, que no pudo tampoco con uno de los favoritos, el italiano Matteo Berrettini, finalista del pasado Wimbledon y que le remontó para batirle por 6-7(5), 6-3, 7-5.



El tenista barcelonés plantó cara al quinto favorito y se hizo con un apretado primer set sin opciones para los restos. Berrettini, tras salvar dos bolas de 'break', rompió el saque del español en el segundo y pudo forzar un tercer parcial de nuevo igualado y decidido a favor del subcampeón en el All England Tennis por una rotura en el undécimo juego con 5-5.