Rapinoe mantiene el suspense sobre su futuro y elogia la carrera de Bird

Houston (EE.UU.), 17 ago (EFE).- La figura del fútbol femenino de Estados Unidos y del club OL Reign, Megan Rapinoe, afirmó este martes, que no tiene claro cual será su futuro, pero matizó que se tomará un tiempo para elegir el nuevo desafío.

"No tengo claro lo que será mi futuro como jugadora y lo lógico es que debo tomarme mi tiempo para pensar con tranquilidad cual será lo mejor para mi a todos los niveles", dijo Rapinoe a la cadena de televisión ESPN.

La jugadora de 36 años formó parte de la selección que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Después de una semana de descanso, que ha dedicado también para promocionar su imagen, Rapinoe se prepara para volver a jugar la Liga.

Afirmó que no es fácil tomar decisiones, al menos de una manera precipitada y bajo la influencia de los logros conseguidos.

Después de los Juegos Olímpicos, Rapinoe afirmó que definirá su futuro con su pareja, la la base Sue Bird, cinco veces medallista de oro olímpica con la selección de baloncesto y tres veces ganadora de la WNBA.

La compañera de Rapinoe en el equipo nacional, la delantera del NJ/NY Gotham Carli Lloyd, de 39 años, anunció el lunes que se retiraría de la selección después de jugar cuatro amistosos en otoño.

Lloyd es la segunda jugadora con más partidos internacionales en la historia del fútbol mundial después de 312 apariciones.

Durante su carrera con la USWNT, ganó dos Copas del Mundo, dos medallas de oro olímpicas y anotó 124 goles.

"Cuando está ante una figura que sus aportaciones son las que hablan por si mismas, entonces no necesitas nada más para saber que se trata de una figura excepcional", manifestó Rapinoe al elogiar a su compañera de selección.