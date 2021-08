Portaltic.-Cómo el vídeo breve y vertical ha terminado conquistando las redes sociales

MADRID, 18 (Portaltic/EP)



El vídeo breve, vertical y orientado a móviles es un formato cada vez más consolidado en las redes sociales de hoy en día, con la llegada a España desde este lunes de la beta de YouTube Shorts, que se añade a otras plataformas que ya lo ofrecen con éxito como TikTok, Instagram y Triller.



Cada plataforma tiene su propia definición, pero el formato de vídeo breve por lo general tiene un mínimo de 15 segundos y un máximo de entre un minuto y tres. Se trata de vídeos verticales hechos para verse desde el móvil a pantalla completa sin tener que girarlo, y generalmente con reproducción automática.



Aunque el vídeo hace años que es popular en las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, el éxito del vídeo corto es más reciente y coincide con la llegada de nuevas plataformas como Triller y, sobre todo, TikTok.



EL ÉXITO DE TIKTOK



La compañía china ByteDance lanzó TikTok en 2017 a nivel internacional -como una versión de su app para China, Douyin- y, en agosto de 2018, se fusionó con la red social de vídeos cortos musicales Musical.ly, también de origen chino.



Desde entonces, ha registrado un crecimiento rápido, y actualmente tiene 689 millones de usuarios diarios en todo el mundo, según Data Reportal, y en septiembre de 2020 superó los 100 millones solo en Europa.



El formato de TikTok está caracterizado por los vídeos breves verticales, de entre 15 y 60 segundos, aunque desde este mes de julio la duración máxima para los creadores se ha ampliado hasta los tres minutos.



Los vídeos en TikTok pueden grabarse en la propia app gracias a herramientas de edición que incluyen el uso de música. Estos se reproducen de manera automática, con nuevos contenidos sugeridos por el algoritmo de recomendaciones de la red social, y el usuario puede pasar al siguiente deslizando en vertical.



Otra de las primeras aplicaciones que primero hicieron uso de este formato de vídeos breves verticales para móviles fue la estadounidense Triller que, a pesar de que se creó en 2015, se dio a conocer para muchos a mediados del año pasado cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abrió su cuenta y amenazó con vetar TikTok en el país.



Triller destaca por utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para editar los contenidos grabados por los usuarios de manera automática. Asimismo, como sucede con TikTok, permite a sus usuarios añadir filtros para modificar el aspecto, hasta un total de 50, y es posible insertar canciones para convertir los vídeos cortos en musicales.



INSTAGRAM: IGTV Y REELS



El formato de vídeos breves no ha tardado en hacer su aparición en el resto de redes sociales, como es el caso de Instagram. Al formato de vídeo cuadrado como sus fotos, se añadió el formato de vídeos cortos verticales, IGTV, lanzada en junio de 2018.



IGTV es una aplicación aparte de Instagram que se centra en el entretenimiento desde móviles. Los contenidos se reproducen nada más abrir la app, y pueden ser de un minuto como mínimo y de una hora como máximo. Además de la reproducción automática, cuenta con secciones como 'Para ti', 'Personas que sigues', 'Populares' y 'Seguir viendo', y opciones para dar 'me gusta', comentar y enviar.



Asimismo, Instagram ya cuenta en su propia app principal con un formato muy similar al de TikTok conocido como Instagram Reels, que comenzó a probar en Brasil en 2019 y que lanzó de forma global en agosto de 2020.



Este tipo de contenido breve y vertical, que a diferencia de sus Historias no caduca después de las 24 horas, tenía al principio una duración de entre 15 y 30 segundos que desde este mes de mayo en España ha pasado a ser del doble, 60 segundos.



Este nuevo tipo de vídeos se ha vuelto tan importante para la red social propiedad de Facebook que la compañía ha anunciado que va a experimentar en los próximos meses cambios que potenciarán los contenidos de entretenimiento y sobre todo el formato vídeo, lo que hará que deje de ser una aplicación para compartir fotografías. Otra idea pasa por desplazarse entre Historias en vertical y no en horizontal como sucede ahora.



YOUTUBE SHORTS



La última red social que ha querido sumarse a este formato popularizado por TikTok ha sido precisamente la líder entre las plataformas sociales de vídeo, YouTube, a través de su experiencia YouTube Shorts.



Shorts comenzó a probarse a finales del año pasado en India y Estados Unidos, y se fue extendiendo en fase beta a varios países, incluida España, donde los usuarios podían ver estos vídeos pero no crearlos, algo que desde julio ya es posible en los cien países donde está disponible la plataforma.



Los vídeos de Shorts son similares a los de TikTok, de 15 a 60 segundos y formato vertical. Los creadores, aunque el servicio sigue en beta, ya pueden introducir música de artistas y otros Shorts, así como usar un editor básico y añadir texto.



La interfaz de la beta de Shorts de YouTube en España dispone de un carrusel horizontal que se incorpora en el diseño de la aplicación principal, y permite ver vídeos en reproducción automática y pantalla completa y pasar al siguiente al deslizar en vertical.



Desde su lanzamiento el año pasado este formato se ha popularizado dentro de YouTube y sobrepasa en la actualidad los 6.500 millones de reproducciones diarias en todo el mundo, algo que va en línea con el crecimiento rápido de TikTok y que da muestras del auge de un nuevo formato de contenido hecho para quedarse en las redes sociales.