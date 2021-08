O.Próximo/EEUU.- Bennet y Biden se reunirán en la Casa Blanca la próxima semana

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirán el próximo jueves 26 de agosto en la Casa Blanca.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha informado este miércoles del encuentro en el que Estados Unidos espera "fortalecer la asociación duradera entre ambos países" y discutir sobre "cuestiones críticas" como la "seguridad regional", destacando la política hacia Irán.



"La visita también será una oportunidad para que los dos líderes discutan los esfuerzos para promover la paz, la seguridad y la prosperidad para israelíes y palestinos", ha dicho Psaki según recoge un comunicado.



La oficina del primer ministro de Israel también ha confirmado la visita a Estados Unidos, hacia donde partirá el próximo martes y "no se espera que dure más de 48 horas", según recoge 'The Times of Israel'.



Antes de fijarse la fecha de esta reunión, Bennet declaró que, cuando se produjese, ambos líderes "completarían un proceso de formulación de una política (...) sobre el problema iraní en todas las dimensiones".