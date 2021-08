Omar Montes da la 'espantá' tras anunciar que será el segundo español en viajar al espacio

22-06-2020 Omar Montes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Genio y figura, cada vez que Omar Montes habla 'sube el pan', como se dice popularmente. Y es que el artista, que además de con un gran sentido del humor cuenta con una capacidad de inventiva fuera de lo común, ha protagonizado desde que saltó a la fama por su relación con Isa Pantoja numerosos titulares por sus surrealistas declaraciones. Pero las últimas se llevan la palma.



Y es que según ha asegurado Omar, podría convertirse en el segundo español en viajar al espacio tras Pedro Duque ya que, como ha desvelado al diario 'El Mundo', ha recibido una oferta de Jeff Bezos, dueño de Amazon, para embarcarse en esta multimillonaria aventura a su lado.



"Me han hecho las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente", ha afirmado, contando que fue el propio Bezos - fan de sus canciones - quien contactó con él a través de Instagram para proponerle este viaje al espacio.



Hemos ido a la casa de Omar para preguntarle por esta sorprendente noticia y ver qué hay de cierto en sus declaraciones - ya que no es la primera vez que este 'ser de luz' se queda con nosotros gracias a su fino sentido del humor - pero, lejos de aclarar si pronto se convertirá en una suerte de astronauta, el artista ha huído a toda velocidad al ver a nuestras cámaras.



Así, protagonizando una 'espantá' en toda regla, el exitoso cantante ha pegado un acelerón al volante de su 'discreto' coche de color dorado y ha huído, dejándonos con las ganas de saber si pronto le veremos, al lado de Jeff Bezos, en una nave espacial rumbo a conquistar otros planetas. ¡Dale al play y no te pierdas el momento de la huída de Omar!



.